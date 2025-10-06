El primer ministro francés dimite horas después de nombrar su Gobierno

(Reescribe añadiendo detalles y comentario de Bardella; cambia titular; añade autoría)

Por Elizabeth Pineau y Michel Rose

PARÍS, 6 oct (Reuters) - El nuevo primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, dimitió el lunes, pocas horas después de nombrar a su, después de que aliados y enemigos por igual amenazaran con derrocar su Gobierno.

Su dimisión, inesperada y sin precedentes, supuso un nuevo agravamiento de la crisis política francesa. Las caían bruscamente, al igual que el euro, al conocerse la noticia de la dimisión.

El partido ultraderechista Reagrupación Nacional instó inmediatamente al presidente, Emmanuel Macron, a convocar elecciones parlamentarias anticipadas.

Tras semanas de consultas con todos los partidos políticos, Lecornu, un estrecho aliado de Macron, nombró el domingo a sus ministros, y el gabinete tenía previsto celebrar su primera reunión el lunes por la tarde.

Sin embargo,

la nueva formación del gabinete ha enfadado a opositores y aliados por igual, que la consideran demasiado derechista o insuficiente, lo que plantea dudas sobre cuánto tiempo podría durar, en un momento en que Francia ya está sumida en una profunda crisis política, sin que ningún grupo tenga mayoría en un

Parlamento fragmentado.

Lecornu presentó su dimisión a Macron el lunes por la mañana.

"El señor Sébastien Lecornu ha presentado la dimisión de su

Gobierno al presidente de la República, que la ha aceptado", dijo la oficina de prensa del Elíseo.

La política francesa se ha vuelto cada vez más inestable desde la reelección de Macron en 2022 por falta de un partido o agrupación que ostente la mayoría parlamentaria. La decisión de Macron de convocar unas elecciones parlamentarias anticipadas el año pasado agravó la crisis al resultar en un Parlamento aún más fragmentado. Lecornu, que no fue nombrado hasta el mes pasado, es el quinto primer ministro de Macron en dos años.

"No puede haber vuelta a la estabilidad sin una vuelta a las urnas y la disolución de la Asamblea Nacional", declaró el líder de la Reagrupación Nacional, Jordan Bardella, tras la dimisión de Lecornu.

El CAC 40 de París caía un 1,5%, convirtiéndose en el índice con peor comportamiento de Europa, mientras las acciones bancarias sufrían un fuerte revés, dejando a BNP Paribas, Société Générale y Crédit Agricole con una caída del 4-5%.

El euro perdía un 0,7% en el día, hasta US$1,1665. (Información de Elizabeth Pineau, Benoit Van Overstraeten, Michel Rose, Sudip Kar-Gupta, Inti Landauro; redacción de Ingrid Melander; edición de Gareth Jones; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Jorge Ollero Castela)