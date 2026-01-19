El primer ministro francés forzará la aprobación del presupuesto en el Parlamento sin votación, dice fuente

Por Elizabeth Pineau

PARÍS, 19 ene (Reuters) - Francia recurrirá a poderes constitucionales especiales para forzar la aprobación parlamentaria de un presupuesto para 2026, dijo el lunes una fuente gubernamental, y parece haber obtenido suficiente respaldo político para que el texto sobreviva a la inevitable moción de censura que le seguiría.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que estaba reuniendo a su gabinete, planea invocar el artículo 49.3 de la Constitución para evitar una votación parlamentaria sobre el proyecto de ley de finanzas, dijo la fuente, optando contra una orden ejecutiva de mayor riesgo.

Con ello, el Gobierno centrista parece estar más cerca de concluir su lucha de meses por lograr un presupuesto que reduzca el déficit y que los opositores moderados puedan digerir lo suficiente como para abstenerse de remover al Gobierno.

Lecornu, que necesitaba ganarse el apoyo de los socialistas sin alienar a los conservadores, anunció el viernes que ya no recortará la bonificación fiscal a las pensiones y que la prestación mensual complementaria a los ingresos de los trabajadores con rentas bajas aumentará en unos 50 euros al mes para 3 millones de hogares.

Se ampliarán las comidas baratas para los estudiantes en los comedores universitarios, y también se tomarán medidas para impulsar la vivienda asequible. Para ayudar a financiar estas medidas, se prorrogará hasta 2026 un impuesto de sociedades sobre las grandes empresas que en principio sólo duraría un año y recaudará 8.000 millones de euros.

Boris Vallaud, que lidera a los socialistas en la Asamblea Nacional, respondió a esas concesiones declarando al diario Le Parisien: "los anuncios del primer ministro nos permiten imaginar que no será necesario votar la moción de censura".

Aunque ni los socialistas ni los conservadores Les Republicains están entusiasmados con el presupuesto propuesto, los analistas políticos dijeron que ninguno quería arriesgarse a unas elecciones parlamentarias anticipadas con la extrema derecha por delante en las encuestas de popularidad.

La oficina de Lecornu había dicho a finales de la semana pasada que era imposible aprobar un presupuesto por votación en un Parlamento fragmentado y díscolo.

Mathilde Panot dijo que su partido de extrema izquierda Francia Insumisa presentaría una moción de censura "en oposición a este presupuesto y en defensa de la dignidad del parlamento".

(Reporte de Alessandro Parodi, Dominique Vidalon, Elizabeth Pineau y Michel Rose, Editado en Español por Ricardo Figueroa)