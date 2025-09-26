El primer ministro francés promete nombrar nuevo gobierno antes del inicio del nuevo curso político en octubre

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha asegurado este viernes que su gobierno será nombrado antes del inicio del nuevo curso político el 1 de octubre y ha prometido no presentar un "presupuesto de austeridad y regresión social".

"Quienes acepten unirse al gobierno deben compartir las grandes directrices del núcleo común y saber negociar con el Parlamento, pero también con los interlocutores sociales y las autoridades locales", ha dicho en una entrevista con 'Le Parisien', unas palabras que parecen descartar la inclusión de figuras del Partido Socialista.

Lecornu ha hecho un llamamiento a las distintas fuerzas políticas para aprobar las cuentas, que serán debatidas por el Parlamento en otoño. Una de las principales prioridades del nuevo Ejecutivo será lograr una reducción de 6000 millones de euros en el gasto estatal.

El primer ministro francés también ha dicho que aspira a un déficit público del 4,7 por ciento del PBI en 2026, con el objetivo de volver al 3 por ciento en 2029. "Presentaré un proyecto sólido, dado que he decidido no obligar a los franceses a renunciar a dos días festivos no remunerados", ha explicado.

Por otro lado, Lecornu se ha opuesto a suspender la reforma de las pensiones aprobada por la ex primera ministra Elisabeth Borne, ya que "no resolvería ninguno de los problemas" actuales, y ha descartado revivir el Impuesto a las Fortunas (ISF) eliminado por el presidente francés, Emmanuel Macron, en 2017 tras su llegada al Elíseo.

"Para el próximo año, los recursos destinados a pensiones aumentarán en 6000 millones de euros y los destinados a salud en 5000 millones", ha señalado el primer ministro, agregando también que la conocida como 'tasa Zucman' "no es la solución adecuada".

Lecornu fue nombrado el pasado 9 de septiembre como nuevo jefe de Gobierno del país después de que su predecesor, François Bayrou, formalizara su dimisión tras el fracaso de la cuestión de confianza en la Asamblea Nacional. El político de 39 años ostentó la cartera de Defensa en mayo de 2022, cuando por aquel entonces gobernaba Élisabeth Borne, y forma parte del gubernamental partido Renacimiento desde que fue expulsado en 2017 de Los Republicanos.