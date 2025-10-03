El primer ministro francés propone un impuesto al patrimonio para avanzar el presupuestario

Por Michel Rose y Ingrid Melander

PARÍS, 3 oct (Reuters) - El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, esbozó el viernes un impuesto a la riqueza entre las propuestas destinadas a ganar el apoyo de la izquierda para un presupuesto de 2026, que los socialistas calificaron inmediatamente de "insuficiente", sin cerrar la puerta a nuevas conversaciones.

En conversaciones con los líderes del Partido Socialista, Lecornu propuso un impuesto a la riqueza financiera para salir del punto muerto en el que se encuentra el presupuesto del próximo año. El impuesto no se aplicaría al patrimonio profesional de los empresarios, dijeron a Reuters dos fuentes cercanas al primer ministro.

A primera hora del día, Lecornu descartó usar el llamado artículo 49.3 de los poderes constitucionales para hacer pasar el presupuesto por el Parlamento sin votación, una medida que los socialistas y la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) acogieron con satisfacción, pero dijeron que no era suficiente.

"Nos presentó una propuesta (de presupuesto) muy insuficiente y, en muchos aspectos, alarmante en cuanto al fondo, a pesar de que aclaró que, al comprometerse a no utilizar más el artículo 49.3, el proyecto podría ser enmendado por el Parlamento", dijo el jefe del Partido Socialista, Olivier Faure, tras la reunión.

El rendimiento de los bonos franceses subió ligeramente tras las declaraciones de Faure.

El Parlamento está dividido en tres bloques, ninguno de los cuales tiene mayoría, y Lecornu depende de los partidos rivales para aprobar leyes, y para su propia supervivencia como primer ministro.

El mes pasado, Lecornu se convirtió en el quinto primer ministro del presidente Emmanuel Macron en dos años, después de que el Parlamento destituyó a su predecesor, François Bayrou, por sus planes de recorte presupuestario de 44.000 millones de euros para el próximo año.