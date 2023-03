El primer ministro griego confirma la dimisión de altos cargos ferroviarios estatales

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha confirmado que a la dimisión de Konstantinos Karamanlis como ministro de Transporte e Infraestructura, se le han sumado también la renuncia de los jefes de la Organización Helénica de Ferrocarriles (OSE) y ERGOSE, su filial especializada en proyectos de infraestructura.

El jefe de Gobierno griego ha pronunciado este miércoles un discurso extraordinario en el que se ha referido al trágico accidente de tren en la ciudad de Tempe, ubicada en la zona norte del país, y a consecuencia del que al menos 36 personas han perdido la vida, según recoge la radiotelevisión pública helénica ERT.

En dicha declaración, Mitsotakis ha confirmado que el ministro de Estado, Giorgos Gerapetritis, asumirá de forma interina la cartera de Transportes tras la renuncia de Karamanlis; al mismo tiempo que ha anunciado la renuncia al cargo de los máximos responsables tanto de las ferroviarias OSE y ERGOSE.

"Su actitud los honra, ya que todo demuestra que el drama se debe, lamentablemente, principalmente a un trágico error humano", ha señalado Mitsotakis, quien ha confirmado haber solicitado a Gerapetritis la puesta en marcha de un comité de expertos encargado de "examinar en profundidad las causas del accidente".

Asimismo, ha prometido "analizar los perennes retrasos en la ejecución de proyectos ferroviarios", y ha asegurado que la Justicia "hará su trabajo". "Se dirimirán responsabilidades", ha remachado el primer ministro griego, quien ha apelado a la "unidad" para superar una tragedia "sin precedentes".

Mitsotakis ha informado también de que este mismo miércoles se ha desplazado hasta el lugar del "horrible accidente" y ha trasladado su profundo agradecimiento a los miembros de los servicios de emergencia que han atendido la tragedia, incluidos los Bomberos, la Policía, personal de rescate y Protección Civil.

"Me he reunido con los familiares de las víctimas y los desaparecidos en el hospital de Larissa. En su dolor indecible, con un exceso de dignidad, me han preguntado: '¿Por qué?'. Me han dicho: 'Nunca más'. Les debemos una respuesta honesta", ha manifestado Mitsotakis.

Europa Press