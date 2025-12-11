El primer ministro húngaro dice que EE. UU. entiende el "declive de la civilización" europea

BUDAPEST, 11 dic (Reuters) -

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, demuestra que Estados Unidos comprende el "declive de la civilización" europea, escribió el jueves en X el primer ministro húngaro, Viktor Orban.

En un amplio documento estratégico publicado la semana pasada, Trump afirmó que Estados Unidos podría reevaluar su relación con Europa y que el continente se enfrenta a una "desaparición como civilización" y debe cambiar de rumbo.

El documento causó revuelo en toda Europa, pero Orban, viejo aliado de Trump, lo calificó como "el documento más importante y más interesante de los últimos años".

Dijo que demostraba que Washington había comprendido que Europa había llegado a un "callejón sin salida económico" y que sus valores, su democracia y su libre mercado estaban en peligro.

Orban también dijo que el Gobierno estadounidense entendía que Europa necesitaba reconstruir su relación con Rusia "a un nivel estratégico".

Orban ha mantenido estrechos lazos con Moscú incluso desde el inicio del conflicto en Ucrania, y ha criticado a menudo las sanciones de la Unión Europea contra Rusia.

"Estados Unidos entiende perfectamente el declive de Europa. Ven el declive a escala civilizatoria contra el que en Hungría llevamos luchando quince años. Por fin no luchamos solos contra ella", dijo Orban.

El mes pasado, Estados Unidos concedió a Hungría una exención de un año de las sanciones estadounidenses por utilizar petróleo y gas rusos, después de que Orban presionara a favor de un indulto durante una cordial reunión con Trump en Washington.

(Información de Anita Komuves; edición de Kevin Liffey; edición en español de Paula Villalba)