El primer ministro indio visita Israel mientras aumenta la tensión entre EEUU e Irán

Por Alexander Cornwell

JERUSALÉN, 25 feb (Reuters) - El primer ministro de India, Narendra Modi, llega a Israel el miércoles para una visita de dos días que ‌ambos países han calificado como ‌una oportunidad ⁠para profundizar sus relaciones, en un momento en que aumenta la preocupación regional por el riesgo de un conflicto militar entre Estados Unidos e Irán.

Modi, un nacionalista hindú, se convirtió ​en 2017 ⁠en el primer ⁠primer ministro de la historia de India en visitar Israel, durante la cual él y el primer ministro ​de derechas Benjamin Netanyahu dieron un paseo descalzos por una playa de la ciudad portuaria septentrional de ‌Haifa.

Ambos siguen en el poder casi nueve años después, y ​se espera que los dos líderes, que se ​describen mutuamente como amigos, mantengan conversaciones sobre inteligencia artificial y defensa en un momento en que Israel busca aumentar sus exportaciones militares.

Un responsable del Gobierno israelí dijo que la visita "allanará el camino para nuevas asociaciones y colaboraciones en muchos campos". Las relaciones bilaterales están a punto de dar un importante salto cualitativo, según un cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

Se espera ​que Modi pronuncie unas palabras ante la Knéset, el Parlamento israelí, y deposite una corona de flores en Yad Vashem, el memorial oficial del Holocausto ⁠de Israel.

DESPLIEGUE MILITAR DE ESTADOS UNIDOS CERCA DE IRÁN

La visita de Modi tiene lugar en un momento en que Estados Unidos despliega ‌una gran fuerza naval cerca de la costa de Irán ante la posibilidad de un ataque contra la República Islámica, con ambos países en un punto muerto en las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán. El Pentágono también ha desplegado un portaaviones en el mar Mediterráneo, con destino a la costa de Israel. Un ataque estadounidense contra Irán podría provocar represalias iraníes contra Israel y contra las instalaciones militares estadounidenses en los países árabes del golfo Pérsico, donde viven ‌y trabajan millones de indios y desde donde envían a su país miles de millones de dólares en ⁠remesas cada año.

Kabir Taneja, de la Observer Research Foundation, un grupo de expertos indio, dijo que Nueva ‌Delhi no desea que se produzca un conflicto en la región.

"Estoy seguro de que ese ⁠tipo de mensajes se han transmitido en el pasado y se transmitirán ⁠también durante esta visita", dijo.

El responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí dijo que es probable que durante la visita se mantengan conversaciones con un "aspecto regional".

En una reunión del gabinete celebrada esta semana, Netanyahu describió a India como parte de un futuro "eje" de países afines que comparten la misma visión a la hora de enfrentarse al "eje radical chií" ‌y al "eje radical suní emergente". Irán tiene ​una teocracia musulmana chií.

"(Nuestra) cooperación puede dar grandes resultados y, por supuesto, garantizar nuestra resiliencia y nuestro futuro", dijo Netanyahu. Taneja señaló que, aunque India está interesada en comprar equipo militar israelí, Nueva Delhi dudaría en unirse a cualquier alianza formal, dada su historia de no alineamiento en los asuntos ‌internacionales. (Información de Alexander Cornwell; edición de Rami Ayyub y Alex Richardson; edición en español de Paula Villalba)