El primer ministro israelí anuncia una investigación sobre el uso del software espía Pegasus por la Policía

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, ha anunciado la apertura de una investigación sobre el uso del software espía Pegasus de la empresa israelíl NSO por parte de la Policía contra cargos públicos, activistas y ciudadanos israelíes, lo cual es "inaceptable en un estado democrático".

Bennett ha indicado que Pegasus y otros programas similares "son herramientas importantes en la lucha contra el terrorismo y los delitos graves" pero "no deben servir para investigar en general a los ciudadanos israelíes ni a figuras públicas del Estado de Israel, así que necesitamos entender qué ha ocurrido exactamente", ha afirmado, según recoge el periódico 'The Times of Israel'.

El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, ha confirmado la apertura de la investigación y ha señalado que las evidencias apuntan a "fallos en los anteriores comisarios de la Policía, los anteriores ministros de Seguridad Pública y los anteriores gobiernos".

Barlev ha prometido que "bajo mi supervisión no ocurrirán este tipo de fallos". "Me voy a asegurar de que si ha habido cualquier violación de la democracia en años anteriores la denunciaré y no permitiré que se repita", ha asegurado.

'The Guardian' y otros medios de comunicación han informado de múltiples casos en los que diferentes gobiernos habrían utilizado herramientas de NSO para espiar a políticos y activistas en todo el mundo.

Una vez implementado el programa Pegasus, se puede tomar el control total del teléfono de una persona, acceder a sus mensajes, interceptar llamadas telefónicas y usar el teléfono como un dispositivo de escucha o grabación de imágenes.