El primer ministro israelí dice que hamás pagará por no devolver a shiri bibas

JERUSALÉN, 21 feb (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el viernes que Israel hará pagar a Hamás por no liberar el cuerpo de la rehén Shiri Bibas, como se había acordado. "Actuaremos con determinación para traer a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes, tanto los vivos como los muertos, y nos aseguraremos de que Hamás pague el precio de esta cruel y malvada violación del acuerdo", dijo en una grabación de vídeo.

El comunicado se produjo después de que especialistas israelíes dijeran que uno de los cuatro cadáveres entregados por Hamás el jueves era el de una mujer no identificada y no el de Shiri Bibas, cuyos dos hijos, Kfir y Ariel, fueron entregados e identificados. Netanyahu acusó a Hamás de actuar "de una manera horriblemente cínica" al colocar en el ataúd el cuerpo de una mujer de Gaza en lugar del de Shiri Bibas, que fue secuestrada junto con sus dos hijos y su marido, Yarden, durante el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Hamás no ha emitido hasta ahora ningún comentario público sobre la acusación israelí, que amenaza con hacer descarrilar el frágil acuerdo de alto el fuego alcanzado con el respaldo de Estados Unidos y la ayuda de mediadores qataríes y egipcios el mes pasado.

Sin embargo, no estaba claro de inmediato si esto retrasaría o impediría la entrega de seis rehenes vivos cuya liberación estaba prevista para el sábado, o si interrumpiría el inicio de las negociaciones para una segunda fase del alto el fuego, prevista para los próximos días. (Información de James Mackenzie y Lara Afghani; edición de Shri Navaratnam y Sharon Singleton; edición en español de María Bayarri Cárdenas)