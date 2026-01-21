El primer ministro israelí Netanyahu acepta la invitación de Trump para unirse a su "Consejo de Paz"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptó la invitación para unirse al "Consejo de Paz" del presidente estadounidense, Donald Trump, informó este miércoles el despacho del dirigente del Estado hebreo.

"El primer ministro Netanyahu anunció que aceptó la invitación del presidente estadounidense Donald Trump y se unirá como miembro del Consejo de Paz, que estará compuesto por líderes mundiales", indicó su oficina en un comunicado.

El consejo fue concebido originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza en la posguerra, pero su estatuto, visto por la AFP, no parece limitar su función al territorio palestino, y sus miembros deberán pagar hasta US$1000 millones por un lugar permanente en el grupo que dice que preservará la estabilidad mundial.