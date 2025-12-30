El primer ministro polaco afirma que la paz en Ucrania podría alcanzarse en unas semanas

VARSOVIA, 30 dic (Reuters) -

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que la paz en Ucrania podría alcanzarse en cuestión de semanas, tras mantener conversaciones con otros líderes europeos, Canadá y la OTAN.

Tusk hizo estas declaraciones a pesar de que el Kremlin dijo que su posición negociadora se endurecerá tras acusar a Kiev de atacar una residencia presidencial rusa, una acusación que Kiev dijo que es infundada y pretende prolongar el conflicto. "La paz está en el horizonte, no hay duda de que han ocurrido cosas que dan pie a esperar que esta guerra pueda terminar, y bastante rápido, pero sigue siendo una esperanza, lejos de ser 100% segura", dijo Tusk en una reunión del gobierno.

"Cuando digo que la paz está en el horizonte, hablo de las próximas semanas, no de los próximos meses o años. En enero, todos tendremos que reunirnos para tomar decisiones sobre el futuro de Ucrania, el futuro de esta parte del mundo", agregó.

Tusk dijo que las garantías de seguridad ofrecidas a Kiev por Estados Unidos son una razón para esperar que el conflicto pudiera terminar pronto, pero que Kiev tendría que comprometerse en cuestiones territoriales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo tras reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que están más cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra, aunque siguen existiendo "cuestiones espinosas".

Zelenski indicó que aún no se ha resuelto el control de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, que está en manos rusas, ni el destino de la zona del Donbás, en el este de Ucrania.

Rusia quiere que Kiev retire sus tropas de las partes de la región de Donetsk que no ha podido ocupar en los casi cuatro años de guerra desde su invasión de Ucrania en febrero de 2022. Kiev quiere que se detengan los combates a lo largo de las actuales líneas del frente, y Washington ha propuesto una zona económica libre si Ucrania retira las tropas.

(Reporte de Anna Wlodarczak-Semczuk y Pawel Florkiewicz; editado en español por Carlos Serrano)