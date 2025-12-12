El primer ministro tailandés hablará con Trump mientras continúa conflicto con Camboya

Por Panarat Thepgumpanat

BANGKOK/NOM PEN, 12 dic (Reuters) -

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo que hablaría con el presidente estadounidense, Donald Trump, el viernes por la noche sobre el feroz conflicto con Camboya, mientras continuaban los fuertes enfrentamientos fronterizos por quinto día consecutivo.

Tailandia y Camboya han estado intercambiando cohetes y artillería en múltiples puntos de su disputada frontera de 817 kilómetros, son algunos de los enfrentamientos más intensos desde los cinco días en julio, su peor conflicto en la historia reciente y que Trump llamando a ambos líderes.

Anutin ofrecerá "solo una actualización" de la situación cuando hable con Trump en torno a las 21:20 hora tailandesa (14:20 GMT), dijo el líder tailandés a los periodistas.

Trump está dispuesto a intervenir de nuevo para detener los combates y salvar la tregua que él mismo negoció, y prometió por tercer día llamar a los líderes de los países del Sudeste Asiático. En octubre se reunió con Anutin y el primer ministro camboyano, Hun Manet, en Malasia, donde firmaron un acuerdo ampliado de alto el fuego.

Trump, que ha dicho en repetidas ocasiones que merece el Premio Nobel de la Paz, se autoelogió el jueves como pacificador mundial y expresó su confianza en que conseguirá que la tregua "vuelva a su cauce".

En el Baile del Congreso, reiteró su afirmación de haber "resuelto ocho guerras", y añadió: "Creo que vamos a tener que hacer un par de llamadas telefónicas sobre Tailandia y (Camboya), pero volveremos a encarrilarlo".

CAMBOYA ACUSA A TAILANDIA DE "BRUTALES ACTOS ARMADOS Y DE AGRESIÓN"

Los enfrentamientos de esta semana han causado al menos 20 muertos y más de 260 heridos, según los recuentos de ambos países, que se han culpado mutuamente de reavivar el conflicto.

El Ministerio de Defensa de Camboya dijo el viernes que Tailandia había atacado zonas civiles el día anterior en "brutales ataques armados y de agresión". Tailandia bombardeó y disparó con ametralladoras varios lugares a primera hora del viernes, incluso cerca de templos antiguos, y envió vehículos blindados a lo que denominó su territorio.

"Las heroicas fuerzas camboyanas seguirán mostrándose fuertes, valientes y firmes en su lucha contra los agresores", dijo el ministerio en un comunicado.

El ejército tailandés acusó a Camboya de invadir su territorio y dijo en un comunicado que se veía "obligado a ejercer su derecho a la autodefensa" con el objetivo de poner fin a la amenaza y proteger vidas y su soberanía.

No está claro si Trump podrá conseguir esta vez un cese inmediato de las hostilidades.

El ejército tailandés ha dejado claro que quiere dañar la capacidad militar de Camboya y Anutin ha respaldado al ejército para que ejecute plenamente las operaciones que, según él, han planeado las fuerzas armadas.

Un alto asesor de Hun Manet dijo a Reuters esta semana que Nom Pen estaba "dispuesta en todo momento" a dialogar, mientras que Tailandia ha rechazado la mediación y ha afirmado que Camboya debe mostrar sinceridad antes de que puedan producirse negociaciones bilaterales.

Tailandia dijo el viernes que su principal diplomático, Sihasak Phuangketkeow, había hablado con su par estadounidense, Marco Rubio, y le había transmitido que Bangkok estaba comprometido con la paz, pero expresó su preocupación por los "repetidos y crecientes patrones de ataques" de Camboya.

El portavoz del Gobierno camboyano, Pen Bona, dijo que no tenía conocimiento de que se hubiera programado una llamada entre Hun Manet y Trump. "Pero normalmente, nuestro primer ministro siempre está dispuesto a hablar", dijo.

En agosto, Hun Manet propuso a Trump para el Premio Nobel de la Paz.

(Información de Bhargav Acharya y Reuters Staff y Panarat Thepgumpanat y Orathai Sriring en Bangkok, Thomas Suen en Surin, Tailandia; redacción de Martin Petty; edición de David Stanway y William Mallard; edición en español de María Bayarri Cárdenas)