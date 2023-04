El primer ministro ucraniano invita al Papa a visitar Kiev y le pide ayuda para repatriar a menores desde Rusia

El primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, ha reiterado su invitación al Papa a visitar Kiev, al tiempo que ha solicitado su ayuda para repatriar a los niños retenidos a la fuerza en Rusia.

"En cuanto a la reunión que he mantenido hoy con el Papa en el Vaticano, hemos hablado de la fórmula de paz del presidente Zelensky y le he pedido participación y ayuda en el retorno de los niños ucranianos que fueron llevados a la fuerza. También invité al Santo Padre a venir a visitar nuestro país", ha explicado Shmyhal en una rueda de prensa en la sede de la Asociación de la Prensa Extranjera de Roma, tras reunirse en el Vaticano con el Pontífice durante media hora.

Además, según ha asegurado, también han abordado los detalles del plan de paz que ha indicado el presidente Volodomir Zelenski y de "los posibles pasos que podría dar el Vaticano para ayudar a llegar a la paz".

Por su parte, la oficina de prensa del Vaticano ha explicado en un comunicado que durante las reuniones que el primer ministro ha mantenido tanto con el Papa como con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin y con el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul Richard Gallagher, se trataron las diversos cuestiones relacionadas con la guerra en Ucrania, prestando especial atención al aspecto humanitario y los esfuerzos para restablecer la paz.

"En el mismo contexto, se trataron diversos temas relativos a la vida y la actividad de las Iglesias en el país", añaden.

Shmyhal participó este miércoles en una conferencia bilateral en Roma sobre la reconstrucción de Ucrania, a la que asistieron diversos ministros del gobierno de Giorgia Meloni y unos 700 empresarios, y en la que también participó el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, quien declaró a los medios de comunicación que el país recibiría al Papa "con los brazos abiertos".

"Ucrania está con el Papa por la paz. Nuestra invitación sigue siendo válida, siempre está abierta, puede venir en cualquier momento --señaló Kuleba--. No sé por qué no ha venido todavía. Tenemos conversaciones con el Vaticano y la invitación no ha sido rechazada, pero todavía no tenemos una fecha oficial". En este sentido, añadió los ucranianos apreciaría una visita y estarían encantados de dar la bienvenida al Papa en este difícil período.

La reunión en el Vaticano entre el Papa, sus colaboradores y el político ucraniano se ha extendido durante 30 minutos, desde las 9,20 hasta las 9,50 horas y se produce solo un día antes de que Francisco viaje a Hungría, país limítrofe con Ucrania, donde se reunirá con el primer minsitro, Viktor Orban, aliado de Vladimir Putin.

Francisco ha regalado al primer ministro de Ucrania un relieve en bronce con la inscripción 'la paz es una flor frágil'. Además, le ha obsequiado con los documentos más significativos de su pontificado: el Mensaje para la Paz de este año; el documento sobre la fraternidad humana; el libro sobre la 'Statio Orbis' del 27 de marzo de 2020, editado por la Librería Editorial del Vaticano; y el libro 'Una encíclica sobre la paz en Ucrania'.

Por su parte, Shymhal -que ya estuvo en el Vaticano en 2021 y que es el primer funcionario de alto rango del gobierno de Volodimir Zelensky que se reúne con Francisco desde que comenzó la guerra- ha entregado al Papa una reproducción de una jarra de cerámica que representa a un gallo, que sobrevivió a un bombardeo cerca de Kiev, y espigas de trigo de Ucrania. Además, le ha regalado un libro de fotos sobre la guerra en curso y la resistencia del pueblo ucraniano.

El Papa ha hablado al menos dos veces por teléfono con Zelensky, pero ninguna con Putin. También ha manifestado su voluntad de tomar partido en una posible mediación para acercar las posturas de los dos países, así como a viajar a Kiev, pero sólo con la condición de ir antes también a Moscú. La cita Shymhal en el Vaticano se enmarca en un momento muy importante en las relaciones de la Santa Sede con el país en guerra y en el marco del intento de la diplomacia papal a frenar la guerra en Ucrania.

El Papa ha enviado a dos de sus cardenales más cercanos, el cardenal polaco Konrad Krajevski, prefecto del Dicasterio para la Caridad, y el cardenal jesuita Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, a Ucrania para manifestar su cercanía con la asistencia concreta.

Tras la oración mariana de este domingo, el Papa pidió a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro rezar por su próximo viaje de tres días a Hungría -del 28 al 30- que calificó como "un viaje al centro de Europa, sobre la que siguen soplando gélidos vientos de guerra". En su viaje de tres días, Francisco permanecerá todo el tiempo en Budapest. Hungría comparte 136 kilómetros de frontera con Ucrania y es el único Estado de la Unión Europea que está en contra del envío de armas.

Europa Press