El primer mitin de obama por kamala harris apuntará a los jóvenes votantes de pensilvania

Por Jeff Mason

PITTSBURGH, 10 oct (Reuters) - El expresidente Barack Obama abogará en favor de la vicepresidenta Kamala Harris el jueves por la noche durante un mitin en un campus universitario de Pittsburgh, mientras los demócratas tratan de animar a los jóvenes a votar en las elecciones del 5 de noviembre.

Obama ha sido un firme partidario de Harris desde que ascendió a la cabeza de la candidatura demócrata después de que el presidente Joe Biden se apartó en julio tras una pobre actuación en el debate contra el expresidente republicano Donald Trump.

Obama, cuyo mandato en la Casa Blanca terminó en 2017, sigue siendo popular entre las bases de su partido. Su mitin en la Universidad de Pittsburgh, que encabezará mientras Harris hace campaña en Nevada y Arizona, es el primero de varios actos que planea hacer en estados disputados de todo el país en las próximas semanas.

Obama no es el único expresidente que tiene previsto participar en la campaña de Harris.

Bill Clinton, dos veces presidente demócrata y exgobernador de Arkansas, hará paradas en Georgia el domingo y el lunes antes de viajar a Carolina del Norte para una gira en autobús a finales de semana en un esfuerzo por llegar a los votantes rurales.

En su discurso, que está previsto que comience sobre las 2315 GMT, Obama dirá que Harris y el gobernador de Minesota, Tim Walz, su compañero de fórmula, están en una posición única para liderar Estados Unidos en este momento, según su asesor Eric Schultz.

"También hablará de lo mucho que está en juego y de los riesgos que implica el regreso del presidente Trump a la presidencia", dijo Schultz.

Los jóvenes son una parte fundamental de la coalición que la campaña de Harris espera que la impulse a la victoria. Pero el registro de votantes entre los jóvenes en 34 estados ha bajado en comparación con hace cuatro años, según datos actualizados en septiembre del Center for Information & Research on Civic Learning and Engagement de la Universidad de Tufts.

El número de personas de entre 18 y 29 años inscritas para votar en Pensilvania en septiembre era un 15% inferior al del día de las elecciones de 2020, según los datos del centro.

El compromiso de Obama podría ayudar a motivar a los jóvenes en la recta final de la campaña. El expresidente ha tratado de servir de acercamiento a los candidatos demócratas en otras ocasiones, con actos por Hillary Clinton en 2016 y Biden en 2020, especialmente al final del ciclo electoral, cuando había comenzado el voto anticipado, como ahora.

Obama está centrado en los votantes que pueden poner la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado en manos demócratas, dijo otro asesor. El expresidente ha ayudado a recaudar 80 millones de dólares para la campaña presidencial de 2024.

Obama y su esposa Michelle pronunciaron encendidos discursos en apoyo de Harris en la Convención Nacional Demócrata en agosto; se espera que la ex primera dama también haga más campaña por Harris.

Harris fue una de las primeras en apoyar la candidatura presidencial de Barack Obama en 2008, y él la ha ayudado entre bastidores como abanderada del partido para 2024, animándola a recurrir a talentos para reforzar su campaña, como ha hecho.

Algunos consideran que el expresidente ayudó a sacar a Biden de la carrera después de que la preocupación de los demócratas por la edad y la capacidad del líder de 81 años se disparó tras su debate de junio contra Trump.

Harris y Trump siguen en una carrera muy reñida, y ganar Pensilvania podría ser clave para hacerse con la Casa Blanca. (Reportaje de Jeff Mason; Edición de Lincoln Feast, Heather Timmons y Jonathan Oatis. Editado en español por Natalia Ramos.)

Reuters