El principal enviado de energía de eeuu espera más medidas de los productores de la opep sobre los suministros

Por Humeyra Pamuk

WASHINGTON, 17 jul (Reuters) - Los principales productores de petróleo crudo tienen capacidad sobrante y es probable que aumenten los suministros tras la visita del presidente Joe Biden a Oriente Medio, dijo el domingo un alto enviado de energía de Estados Unidos.

Hablando en "Face the Nation" de CBS, Amos Hochstein, asesor senior de seguridad energética del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo: "Según lo que escuchamos durante el viaje, estoy bastante seguro de que veremos algunos pasos más en las próximas semanas."

Hochstein no dijo qué país o países impulsarían la producción o cuánto.

"No se trata solo de Arabia Saudita (...) Nos reunimos con el GCC y con Arabia Saudita. No voy a entrar en la cantidad de capacidad disponible que hay en Arabia Saudita y en los EAU (Emiratos Árabes Unidos) y Kuwait, etc. Pero hay capacidad sobrante adicional. Hay espacio para aumentar la producción”, dijo.

GCC significa Consejo de Cooperación del Golfo e incluye Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Biden visitó Arabia Saudita el viernes como parte de su primer viaje a Medio Oriente como presidente de Estados Unidos, con la esperanza de llegar a un acuerdo sobre la producción de petróleo para ayudar a reducir los precios de la gasolina. Un aumento en los precios de la gasolina en Estados Unidos a máximos de más de 40 años está alimentando la inflación y golpeando sus calificaciones en las encuestas de opinión.

Pero no ha obtenido una garantía clara sobre un aumento de la producción de petróleo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita dijo que una cumbre árabe-estadounidense el sábado no discutió el petróleo. Dijo que la OPEP+ continuaría evaluando las condiciones del mercado y haría lo que fuera necesario. La OPEP+, que también incluye a Rusia, se reunirá el próximo 3 de agosto.

(Información de Humeyra Pamuk; Editado en español por Juana Casas)