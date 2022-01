El principal líder opositor de Turquía acusa a Erdogan de incitar a una guerra civil

El líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Kemal Kilicdaroglu, ha acusado este miércoles al presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, de incitar a una guerra civil y fomentar posturas belicistas horas después de que el mandatario amenazara con socavar cualquier protesta contra el Gobierno.

"Literalmente has empezado a lanzar eslóganes guerracivilistas", ha aseverado Kilicdaroglu en su cuenta de Twitter. "Esta nación no va a comprarlos. La sangre no se derramará por nuestras calles para que tus familiares puedan vivir en palacios", ha manifestado.

Erdogan ha afirmado que dará a sus rivales una "lección" y ha recalcado que los "perseguirá allá donde vayan" en caso de que salgan a la calle para manifestarse. Así, ha citado protestas similares a las que tuvieron lugar durante el fallido golpe de Estado de 2016.

"Así como esta nación ha dado una lección a aquellos que salieron a la calle el 15 de julio de 2016, ustedes recibirán exactamente la misma", ha aseverado en declaraciones televisadas.

En la citada jornada, una facción del Ejército salió a la calle en el marco de un intento de sublevación contra el Gobierno de Erdogan, que instó a la población a salir a la calle y resistir. Más de 250 personas murieron y miles resultaron heridos.

El jefe de Estado ha insistido en que las elecciones se celebrarán en 2023, tal y como estaba previsto. El CHP es el segundo partido con más votantes del país y su líder es el principal competidor de Erdogan.