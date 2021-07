El principal socio del Gobierno malayo le retira su apoyo y pide la dimisión del primer ministro Muhyiddin

La Organización Nacional de Malayos Unidos (UMNO), el principal partido de la coalición de Gobierno de Malasia, ha anunciado este miércoles que retira su apoyo al primer ministro, Muhyiddin Yassin, después de varios meses advirtiendo de su salida del Ejecutivo si no restablecía las funciones del Parlamento, suspendido con motivo del estado de emergencia decretado por la crisis del coronavirus.

"El hecho de que el Gobierno no haya cumplido con las aspiraciones de la gente, ha llevado a la UMNO a retirar el apoyo de inmediato", ha explicado su líder, Ahmad Zahid Hamidi, quien a su vez, ha pedido a Muhyiddin que dimita "honorablemente" y permita que "se nombre un nuevo primer ministro por un período temporal".

El anuncio se produce a pesar de que horas antes en un intento por apaciguar la situación, Muhyiddin promocionara a dos importantes figuras del partido, al ministro de Defensa, Ismail Sabri Yaakob, como vice primer ministro; y al titular de Asuntos Exteriores, Hishammuddin Hussein, como ministro principal.

No obstante, el líder de la UMNO no ha hecho mención a esta circunstancia ni si el resto de miembros del partido que están dentro del equipo de Gobierno deben o no renunciar de inmediato, tal y como demanda a Muhyiddin.

En los √ļltimos meses, la UMNO hab√≠a amenazado con retirar a sus 38 diputados de la Asamblea si Muhyiddin no reinstalaba las funciones del Parlamentos, suspendidas desde enero tras imponer el estado de emergencia a causa de la pandemia, en consonancia tambi√©n con las demandas en este sentido que hab√≠an lanzado el resto de la oposici√≥n e incluso el rey Abdul√° de Malasia.

"El Gobierno ha fracasado claramente al abusar del estado de emergencia que solo ha utilizado con fines políticos", lo que "ha llevado al sufrimiento de la gente y al estancamiento de la economía del país", ha explicado Ahmad Zahid, quien ha acusado al Ejecutivo de ser responsable de un aumento de los suicidios debido a esta situación, informa el diario malayo 'The Star'.

Esta retirada se produce casi dos meses después de que se decretara un tercer confinamiento y nuevas restricciones contra el coronavirus, medidas que el Gobierno no levantaría, explicó, hasta que la cifra de casos diarios bajara de las 4.000.

El √ļltimo parte del Ministerio de Salud cifra en 7.000 los contagios y en m√°s de cien las muertes contabilizadas este martes. En total, cerca de 799.800 personas han contra√≠do la enfermedad, de las cuales casi 5.800 han muerto.

