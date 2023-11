Duane Keith Davis, conocido como 'Keffe D' y principal sospechoso del asesinato del rapero estadounidense Tupac Shakur en septiembre de 1996, se ha declarado este jueves no culpable de homicidio casi 30 a√Īos despu√©s de su muerte.

Davis, de 60 a√Īos, ha comparecido esposado de manos y pies, con un mono azul, ante un tribunal en Las Vegas, donde fue detenido el pasado mes de septiembre por la Polic√≠a Metropolitana. La audiencia se ha retrasado varias semanas porque no contaba con un representante legal, seg√ļn ha informado el diario 'The New York Times'.

La casa del arrestado en Henderson fue registrada en julio como parte de la investigaci√≥n llevada a cabo por las autoridades policiales con el fin de esclarecer el tiroteo que acab√≥ con la vida del m√ļsico hace ya 27 a√Īos.

En noviembre de 1994, Shakur fue víctima de un tiroteo cuando dos hombres asaltaron al rapero en plena calle, le dispararon cinco veces y le robaron. Sobrevivió a aquel suceso --que le dejó dos heridas en la cabeza-- y acusó a varios raperos de peso como Biggie Smalls y P.Diddy de estar detrás de aquel asalto.

Tupac Shakur muri√≥ el 13 de septiembre en el hospital a los 25 a√Īos tras ser acribillado seis d√≠as antes a balazos en su coche en una de las grandes avenidas de Las Vegas. El rapero asisti√≥ poco antes de su asesinato a una pelea de boxeo.

Pese a la juventud que ten√≠a en aquel momento, es considerado como uno de los raperos m√°s importantes e influyentes de la historia del rap. Sus canciones se caracterizaron por denunciar problemas sociales de la √©poca. Comenz√≥ su carrera en la m√ļsica en enero de 1991 y, entre sus √©xitos, destacan temas como 'Changes', 'Old School' o 'So Many Tears'.