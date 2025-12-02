El príncipe Andrés no recibirá "con toda probabilidad" una compensación por su mudanza forzada

Un informe oficial publicado el martes señala que Andrés, el desacreditado expríncipe británico, no recibirá "con toda probabilidad" una compensación por haber sido expulsado de su residencia real debido a sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El rey Carlos III anunció en octubre que Andrés sería despojado de sus títulos y abandonaría el Royal Lodge de 30 habitaciones en Windsor, donde ha vivido desde 2003.

El expríncipe, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, podría haber tenido derecho a £488.000 (US$645.000) por desocupar la propiedad antes del final de su contrato de arrendamiento de 75 años, según el acuerdo de alquiler.

Pero Crown Estate, la entidad que gestiona de forma independiente las propiedades y terrenos de la familia real, explicó en un informe dirigido a los legisladores que probablemente Andrés no recibirá dinero alguno.

"Nuestra evaluación inicial es que, aunque el alcance de los desperfectos al final del arrendamiento y las reparaciones necesarias no es inusual para un contrato de esta duración, significarán, con toda probabilidad, que Andrew Mountbatten-Windsor no tendrá derecho a ninguna compensación por la entrega anticipada del arrendamiento", señala el documento.

El informe fue publicado por el Comité de Cuentas Públicas del Parlamento, que anunció que también había iniciado una investigación sobre Crown Estate y sus contratos de arrendamiento reales.

Los diputados podrían examinar el uso de los llamados 'peppercorn payments', pagos simbólicos por adelantado que sustituyen al alquiler continuo, un tipo de acuerdo utilizado por Andrés.

"Tras analizar la información recibida, queda claro que constituye el inicio de una base para una investigación", dijo en un comunicado el presidente del comité, Geoffrey Clifton-Brown.

La decisión del rey Carlos, hecha pública el 30 de octubre, llegó tras el creciente enojo público por la relación de Andrés con el difunto delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

El informe de Crown Estate mostró que Andrés entregó su aviso de desalojo de la propiedad ese mismo día.

pdh/jkb/psr/hgs