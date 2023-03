El príncipe británico enrique dice que los periodistas de un tabloide son "criminales"

Por Michael Holden y Sam Tobin

LONDRES, 28 mar (Reuters) - El príncipe Enrique acusó al palacio de Buckingham de ocultarle información sobre el espionaje telefónico y dijo que está denunciando las supuestas irregularidades cometidas por "criminales" de la prensa sensacionalista por amor a su país.

En una declaración como testigo ante el Tribunal Superior de Londres, donde él y otras seis personas demandan a Associated Newspapers, editora del Daily Mail, por interceptación telefónica y otras violaciones de la intimidad, Enrique volvió a criticar a la monarquía por su complicidad con la prensa sensacionalista.

El príncipe dijo que la institución había dejado claro que los miembros de la familia real no comparecían en un estrado judicial como testigos, ya que "podría abrir una caja de Pandora".

En su declaración, difundida a los medios de comunicación el martes, dijo que quería que Associated Newspapers rinda cuentas por "el bien de todos".

"El público británico merece conocer el alcance de este encubrimiento y creo que es mi deber sacarlo a la luz", afirmó.

Enrique, el hijo menor del rey Carlos, inició el año pasado acciones legales contra Associated, junto con el cantante Elton John, su marido David Furnish, las actrices Sadie Frost y Liz Hurley, la activista Doreen Lawrence, cuyo hijo fue asesinado en un ataque racista, y el exlegislador Simon Hughes.

Alegan haber sido víctimas de "numerosos actos ilícitos" llevados a cabo por periodistas o investigadores privados que trabajaban por cuenta de Associated, el Daily Mail y el Mail on Sunday.

Entre ellos el pirateo de mensajes de teléfono móvil, la escucha de llamadas telefónicas, la obtención de información privada mediante engaño y "el encargo de allanamiento e invasión de propiedad privada" durante un periodo de hasta 25 años, según abogados y documentos judiciales.

Associated niega categóricamente las acusaciones y solicita que se desestime el caso, alegando que está fuera de plazo para emprender acciones legales.

"Las pruebas que he visto demuestran que los periodistas de Associated son delincuentes con atribuciones periodísticas que deberían preocuparnos a todos y cada uno de nosotros", declaró Enrique, que ha asistido al tribunal con algunos de los otros demandantes para una vista preliminar de cuatro días en su caso contra Associated Newspapers.

De momento, el palacio de Buckingham se ha negado a comentar las acusaciones. (Reporte de Michael Holden Editado en español por Javier López de Lérida)

Reuters