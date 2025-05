El príncipe enrique, "abatido" tras perder la batalla legal sobre protección policial

Por Michael Holden y Sam Tobin

LONDRES, 2 mayo (Reuters) - El príncipe Enrique dijo el viernes que está "devastado" tras perder su desafío legal contra la decisión de Reino Unido de cambiar sus planes de seguridad después de que renunció a sus deberes reales, diciendo a la BBC que no podía traer a su familia de forma segura al país.

Enrique, hijo menor del rey Carlos y que vive en Estados Unidos con su esposa Meghan, pretendía anular una decisión del Ministerio del Interior, responsable de la policía.

Un organismo especializado decidió en febrero de 2020 que Enrique no recibirá de forma automática protección policial personal mientras esté en Reino Unido, lo que la Corte Superior de Londres dictaminó el año pasado que era legal.

El viernes, esa decisión fue confirmada por tres jueces del Tribunal de Apelación, que dijeron que, aunque Enrique se sintió comprensiblemente agraviado, eso no equivale a un error de derecho.

"Obviamente, la decisión me ha dejado bastante abatido", declaró a la BBC Enrique, que ahora vive en California con Meghan y sus dos hijos. "Pensábamos que iba a ser favorable, pero ciertamente se ha demostrado que no había manera de ganar en los tribunales".

Asimismo, añadió que "mi estatus no ha cambiado, no puede cambiar. Soy quien soy, formo parte de lo que formo parte, no puedo escapar de eso".

El juez Geoffrey Vos dijo en la sentencia que la abogada de Enrique presentó "argumentos poderosos y conmovedores" sobre el impacto del cambio de seguridad. "Quedó claro que el duque de Sussex se siente maltratado por el sistema, pero (...) no puedo hacer que el sentimiento de agravio se traduzca en un argumento jurídico para impugnar la decisión", agregó.

La abogada de Enrique, Shaheed Fatima, afirmó que su vida "está en juego", citando que Al Qaeda había pedido recientemente que lo asesinaran, y que el príncipe y Meghan habían estado involucrados en "una peligrosa persecución en coche con paparazzi en Nueva York" en 2023.

(Reporte adicional de Muvija M y David Milliken; editado en español por Carlos Serrano)