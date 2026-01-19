El príncipe Enrique acude a la justicia británica para nuevo juicio contra un tabloide

El príncipe Enrique llegó el lunes por la mañana al Tribunal Superior de Londres, donde deberá declarar el jueves, en el juicio por su última demanda pendiente a periódicos, ahora el Daily Mail, al que acusa de obtener información sobre su vida de manera ilegal.

Enrique y otras seis personas, entre ellas el cantante Elton John, han presentado una demanda contra Associated Newspapers Ltd (ANL), el editor de los tabloides Daily Mail y The Mail on Sunday, por presuntas violaciones a la privacidad.

El príncipe, de 41 años, hijo menor del rey Carlos III, que vive en California con su esposa Meghan y sus dos hijos, llegó al tribunal con un traje oscuro y sonriente, poco después de las 10h00 (hora local y GMT).

Enrique asistirá a las tres primeras jornadas de este juicio, que comenzó este lunes, y no tendrá que testificar hasta el jueves, en un proceso que puede durar nueve semanas.

La actriz Elizabeth Hurley declarará la semana siguiente y el cantante Elton John no lo haría hasta principios de febrero.

- Último juicio de Enrique -

Según su entorno, se trata del último juicio iniciado por el príncipe contra editores de tabloides y sus prácticas ilícitas.

Enrique no suele desplazarse al Reino Unido desde que dejó sus funciones reales en 2020 y se trasladó a Estados Unidos con su esposa Meghan, donde viven con sus dos hijos.

En el caso contra ANL, Enrique y los otros seis denunciantes acusan a sus periódicos de actos ilícitos como la interceptación de llamadas telefónicas y la suplantación de personas para obtener información médica.

Unas acusaciones que el grupo niega y que en el pasado calificó de "absurdas".

Los abogados de los demandantes indicaron que los supuestos actos ilegales se realizaron entre 1993 y 2011, aunque algunos habrían ocurrido hasta 2018.

Enrique, que responsabiliza a los paparazzi de la muerte de su madre, Diana, en 1997 en París, no esconde su animosidad hacia la poderosa prensa sensacionalista británica.

Las prácticas ilícitas de los tabloides "han tenido tanto impacto en su vida, que quiere llegar al fondo de las cosas. Realmente se ha comprometido con esta causa", subrayó a la AFP Mark Stephens, abogado especializado en medios de comunicación.

Enrique inició varias batallas legales contra los tabloides británicos por acusaciones de invasión a la privacidad, incluyendo el hackeo de teléfonos.

En 2023, se convirtió en el primer miembro de la realeza británica en declarar en un tribunal en más de un siglo, al testificar como parte de una demanda contra Mirror Group Newspapers (MGN).

- Otros litigios contra tabloides -

El Tribunal Superior de Londres dictaminó que Enrique fue víctima de hackeo telefónico por parte de periodistas que trabajaban para ese grupo y dictó una compensación de 140.600 libras (unos 188.000 dólares) por daños y perjuicios.

En enero de 2025, Enrique llegó a un acuerdo económico con el editor Rupert Murdoch.

El News Group Newspapers (NGN) de Murdoch presentó sus disculpas a Enrique "por el espionaje telefónico, la vigilancia y el uso indebido de información privada por parte de periodistas e investigadores privados" instruidos por el grupo, indicó el abogado del príncipe, que precisó que le pagarán "una compensación sustancial".

Durante su última visita a Reino Unido, en septiembre, Enrique se reunió con su padre, el rey Carlos III, en un intento de recuperar contacto con su familia.

Pero, según los medios británicos, esta vez no tiene previsto ver a su padre, de 77 años, afectado por un cáncer cuya naturaleza no ha sido revelada

Según la prensa británica, Enrique está ahora en contacto regular con su padre, lo que no parece ser el caso con su hermano Guillermo, hijo mayor de Carlos III, y heredero al trono, con quien las relaciones son más tensas.

El recurso del príncipe contra la decisión de reducir su protección policial en Reino Unido, cada vez que viaja desde California, fue rechazado en mayo por el Tribunal de Apelación de Londres.

Según Enrique, esta decisión le impide, cada vez que regresa a Reino Unido, hacerlo acompañado de su esposa Meghan y sus dos hijos por motivos de seguridad.