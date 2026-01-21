El príncipe Enrique afirma que el juicio contra tabloides busca el "interés general"

El príncipe Enrique afirmó el miércoles que el proceso contra la editorial de dos tabloides británicos responde a un "interés general", según su declaración como testigo, en la tercera jornada del juicio, en el Tribunal Superior de Londres.

"Evidentemente existe un componente personal al presentar esta demanda, motivado por la verdad, la justicia y la rendición de cuentas, pero no se trata solo de mí. También hay un componente social que concierne a los miles de personas cuyas vidas fueron invadidas por la codicia", afirmó.

"Estoy decidido a exigir responsabilidades" a la editorial de los tabloides Daily Mail y Mail on Sunday, "por el bien de todos. Creo que es en interés general", señaló en el proceso por "recopilación ilícita de información" contra Associated Newspapers Ltd (ANL).