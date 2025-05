El príncipe Enrique dice a la BBC que le "encantaría" reconciliarse con su familia

El príncipe Enrique dijo este viernes a la BBC que le "encantaría" reconciliarse con su familia y lamentó no poder regresar al Reino Unido con su familia al haber perdido un juicio para mantener su protección policial.

"Algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán por haber escrito un libro [...] pero me encantaría reconciliarme" con ellos, dijo el duque de Sussex a la BBC, y agregó: "No puedo imaginar un mundo en el que podría traer de vuelta a mi esposa y mis hijos al Reino Unido".

