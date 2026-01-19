El príncipe Enrique, los tabloides y la justicia

El príncipe Enrique, cuyo juicio contra el editor del tabloide Daily Mail comienza el lunes, tiene una relación tormentosa con la prensa, contra la que inició varias batallas legales.

Estos son los principales casos que han opuesto al hijo menor del rey Carlos III con los medios de comunicación, a los que considera responsables de la muerte de su madre Diana, que falleció cuando era perseguida por los paparazzi en 1997 en París.

- Associated Newspapers Limited -

Este juicio, que comienza este lunes, se presenta como el último en la batalla judicial del príncipe de 41 años contra la prensa sensacionalista.

En el caso contra Associated Newspapers Limited (ANL), Enrique y los otros seis denunciantes acusan a sus periódicos de actos ilícitos como la interceptación de llamadas telefónicas y la suplantación de personas para obtener información médica.

Unas acusaciones que el grupo niega y que en el pasado calificó de "absurdas".

Los abogados de los demandantes indicaron que los supuestos actos ilegales se realizaron entre 1993 y 2011, aunque algunos habrían ocurrido hasta 2018.

- News Group Newspapers -

Enrique llegó hace un año a un acuerdo con el grupo News Group Newspapers (NGN), parte del imperio mediático del magnate australiano Rupert Murdoch, al que acusaba de usar métodos ilegales para espiar su vida privada.

El acuerdo financiero, cuyo monto no fue revelado, puso fin al juicio.

Enrique acusaba a dos publicaciones del grupo, The Sun y el ahora desaparecido News of the World, de usar métodos ilegales para recopilar información sobre su vida privada hace más de una década.

En ese acuerdo, el grupo se disculpó con Enrique por "las escuchas telefónicas, la vigilancia y el uso indebido de información privada por parte de periodistas y detectives" que actuaban para News of the World, que cerró en 2011.

- Mirror Group Newspapers -

Enrique había obtenido ya una gran victoria en diciembre de 2023 con la condena del editor del tabloide británico Daily Mirror por sus artículos, sacados con la ayuda de 'hackeos' telefónicos.

Una victoria que se saldó con el pago de 140.600 libras (US$ 172.000) en concepto de daños y perjuicios.

El príncipe Enrique y otras personalidades acusaron al editor del Daily Mirror de haber utilizado métodos ilícitos para recopilar información entre 1995 y 2001.

En su sentencia, el Tribunal Superior de Londres señaló que el príncipe había sido víctima de escuchas telefónicas "a pequeña escala".

Pero el tribunal condenó "la angustia" que experimentó "debido a la actividad ilegal dirigida contra él y sus seres queridos".

Enrique acudió a testificar durante dos días al tribunal, algo muy inusual para un miembro de la familia real.

El tribunal destacó que "la piratería telefónica fue practicada a escala industrial por al menos tres periódicos en esa época".

- Difamación -

El príncipe inició otro proceso contra ANL, en este caso acusando al editor del Daily Mail de difamación después de un artículo relativo a su protección policial cuando viaja a Reino Unido.

El príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle, que se distanciaron de la familia real en 2023, ya no tienen derecho a la protección policial a expensas del contribuyente británico.

El artículo publicado por el periódico The Mail on Sunday en febrero de 2022 sugería que el príncipe Enrique intentó mantener en secreto una batalla legal para seguir teniendo protección policial.

ANL argumentó que el artículo no causó un daño "grave" a la reputación y expresó una "opinión honesta".

En este caso el príncipe perdió una primera batalla y el tribunal le ordenó pagar 48.000 libras (unos US$ 59.000) antes del 29 de diciembre de 2023 al editor del Mail on Sunday.

En enero de 2024, el Mail on Sunday anunció que Enrique había retirado su denuncia.