El príncipe Enrique quedó en la mira por enfrentarse a un periódico británico, según su abogado

Por Michael Holden y Sam Tobin

LONDRES, 20 ene (Reuters) - El príncipe Enrique sufrió una campaña continua de ataques por enfrentarse al poderoso diario británico Daily Mail en relación con la intromisión en su vida privada, dijo el martes su abogado ante el tribunal donde demanda al editor del periódico. El Duque de Sussex, de 41 años, y otras seis personas, entre ellas el cantante Elton John, interpusieron una demanda ante el Tribunal Superior contra la Associated Newspapers, editora del Daily Mail, por violación de su intimidad durante más de dos décadas, desde principios de los años noventa.

Las demandas incluyen el pirateo de mensajes de voz, escuchas telefónicas y la obtención de información privada mediante engaño, lo que se conoce como "blagging".

Associated califica las acusaciones de difamación, y afirma que sus periodistas tenían fuentes legítimas de información, incluidos los círculos sociales de los famosos. HA VENDIDO MÁS EJEMPLARES QUE ENRIQUE El abogado de Enrique, David Sherborne, dijo que "nadie vendió más ejemplares" para los tabloides británicos que su cliente, señalando el enorme interés de la prensa en la realeza, en particular las exclusivas sobre la vida privada del príncipe.

Los reportajes se centraban "de forma muy intrusiva y perjudicial en las relaciones que estableció, o más bien intentó establecer, durante los años anteriores a conocer a su ahora esposa Meghan, la duquesa de Sussex", añadió Sherborne. Según Sherborne, entre los catorce artículos en cuestión figuraba la noticia de que se iba a pedir a Enrique que fuera padrino del hijo de su antigua niñera, detalles sobre planes de viaje e información personal íntima relacionada con su antigua novia Chelsy Davy. Eso causó "angustia y paranoia" a Enrique, dijo el abogado mientras el príncipe observaba en el tribunal. "Teniendo en cuenta lo que hemos visto, ¿es de extrañar que se sienta así o, como él explica, que sienta que ha soportado una campaña sostenida de ataques en su contra por haber tenido la temeridad de enfrentarse a Associated?", dijo Sherborne.

PERSONAL El nuevo caso de Enrique contra los medios de comunicación forma parte de una misión personal del príncipe, que de niño perdió a su madre Diana en un accidente de automóvil en 1997 durante una persecución de paparazzi. Sus hábitos de juerga, sus novias antes de casarse, sus díscolas relaciones familiares y su traslado a vivir a Estados Unidos han sido durante mucho tiempo un asunto recurrente en los medios de comunicación británicos. Associated afirma que las historias sobre Enrique proceden de contactos, jefes de prensa u otras fuentes legítimas. "Las afirmaciones carecen de todo fundamento", afirmó Associated en su escrito, que añadió que se basan en información espuria o desacreditada de investigadores privados. Durante nueve semanas, Enrique, John y los demás demandantes -el marido de John, David Furnish, las actrices Liz Hurley y Sadie Frost, la activista contra el racismo Doreen Lawrence y el exlegislador Simon Hughes- declararán sobre cómo creen que los investigadores obtuvieron habitualmente material ilegal en nombre de periodistas. Detallando el caso de John, Sherborne dijo que para un artículo de 2010 sobre el cantante y su marido David Furnish sobre sus planes de tener un hijo por gestación subrogada en Estados Unidos, el Mail había "obtenido una copia del certificado de nacimiento de su hijo antes que ellos".

Associated niega que la información se obtuviera ilegalmente. Enrique tiene previsto declarar el jueves, tras haberse convertido en 2023 en el primer miembro de la realeza británica que comparece en un estrado en 130 años, durante su demanda contra otro grupo de tabloides. (Reporte de Michael Holden y Sam Tobin; Edición de Andrew Cawthorne; Editado en español por Daniela Desantis)