El príncipe Enrique quiere "reconectar" con su padre pero no ve "voluntad de reconciliación"

El príncipe Enrique quiere "reconectar" con su padre, el rey Carlos III, y con su hermano Guillermo, pero no ve "ningún deseo de reconciliación", según un extracto de una entrevista previa a la publicación de sus memorias.

Un mes después del estreno en Netflix del documental sobre Enrique y su esposa Meghan, la monarquía británica se prepara para nuevas revelaciones sobre la marcha de la pareja a California en 2020 con la publicación el 10 de enero del libro "En la sombra".

Coincidiendo con la publicación del libro, el príncipe concedió dos entrevistas, una a la cadena británica ITV y otra a la estadounidense CBS, que se emitirán el domingo.

"No han mostrado absolutamente ninguna voluntad de reconciliación", dice el duque de Sussex en un avance emitido el lunes por ITV, sin que quede claro a quién se refiere en concreto.

"Me gustaría reencontrarme con mi padre. Me gustaría reencontrarme con mi hermano", dice también. "Quiero una familia, no una institución", dice Enrique, de 38 años.

Las críticas llegan en un momento de transición para la familia real británica tras la subida al trono de Carlos III, después de la muerte de Isabel II el 8 de septiembre a los 96 años.

El soberano del Reino Unido y de otros 14 Estados de la Commonwealth será coronado el 6 de mayo, en una gran ceremonia retransmitida a todo el mundo.

AFP