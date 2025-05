El príncipe enrique quiere reconciliarse con la realeza pero dice que el rey carlos no le habla

Por Michael Holden y Muvija M

LONDRES, 2 mayo (Reuters) - El príncipe Enrique dijo el viernes que quería reconciliarse con la familia real británica, pero que su padre, el rey Carlos, no habla con él por una disputa sobre su seguridad.

Enrique dijo que no sabía cuánto tiempo viviría el monarca, que está enfermo de cáncer.

Horas después de perder una batalla judicial con el Gobierno británico sobre su protección policial, Enrique concedió una emotiva entrevista a la BBC en la que dijo que no creía que pudiera traer nunca a su familia de vuelta a Gran Bretaña.

"Me encantaría reconciliarme con mi familia", dijo Enrique. "La vida es preciosa. No sé cuánto tiempo le queda a mi padre. No me habla por estas cosas de la seguridad, pero sería bonito reconciliarnos".

Enrique abandonó sus obligaciones reales en 2020 y se trasladó a Estados Unidos, donde vive en California con su esposa estadounidense Meghan y sus dos hijos.

Desde su marcha, él y Meghan han sido muy críticos con la realeza en documentales de televisión, una explosiva entrevista con la presentadora estadounidense Oprah Winfrey y, sobre todo, en la biografía superventas "En la sombra".

El príncipe apenas se habla con su padre y con su hermano mayor, el heredero al trono, el príncipe Guillermo.

Mientras tanto, el Palacio de Buckingham reveló el año pasado que a Carlos se le había diagnosticado una forma no especificada de cáncer, aunque sus colaboradores se han mostrado optimistas sobre la evolución de su tratamiento.

En respuesta a la entrevista de la BBC, el Palacio de Buckingham no hizo referencia a sus comentarios sobre su padre o la reconciliación.

Pero un portavoz del palacio dijo que todas las cuestiones relacionadas con la protección policial del príncipe "han sido examinadas repetida y meticulosamente por los tribunales, con la misma conclusión cada vez".

Enrique hizo los comentarios después de que intentó sin éxito anular una decisión del Ministerio del Interior -el ministerio responsable de la policía- que en 2020 decidió que no recibiría automáticamente protección policial personal en Gran Bretaña tras abandonar la vida real.

Enrique dijo que parte de su familia nunca le perdonará que escribiera el libro, y que acepta que tal vez no pueda llevar a sus hijos, Archie y Lilibet, a su tierra natal.

"Amo a mi país, siempre lo he hecho a pesar de lo que han hecho algunas personas. Echo de menos el Reino Unido. Echo de menos partes del Reino Unido, claro que sí. Y creo que es realmente muy triste que no pueda mostrar (...) a mis hijos mi tierra natal", dijo.