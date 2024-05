El príncipe enrique y meghan hablan de salud mental en su primera visita a nigeria

ABUYA, 10 mayo (Reuters) - El príncipe Enrique y su esposa Meghan asistieron el viernes a la inauguración de una cumbre sobre salud mental en una escuela dirigida por una organización local sin ánimo de lucro vinculada a su fundación en Abuya, capital de Nigeria, en el inicio de su primer viaje a la nación más poblada de África.

En la Academia Lightway, gestionada por una organización sin ánimo de lucro respaldada por su Fundación Archewell, Enrique y Meghan fueron recibidos con vítores y una serenata de bailarines y cantantes.

Enrique habló de salud mental, un asunto que conlleva un estigma en la conservadora Nigeria.

"Demasiada gente no quiere hablar de ello porque es invisible. Es algo en nuestra mente que no podemos ver. No es como una pierna rota, no es como una muñeca rota", dijo Enrique.

"Cada persona en esta sala, el más joven, el más viejo, cada persona tiene salud mental. Por lo tanto, tienes que cuidar de ti mismo para poder cuidar de los demás", dijo Enrique, añadiendo que "no es ninguna vergüenza" reconocerlo.

Meghan dijo que era un honor para ellos hacer su primera visita a Nigeria e instó a los estudiantes a no sufrir en silencio.

"Asegúrense de que se cuidan, y eso empieza por su salud mental, hablando de todo lo que les preocupa", señaló.

La pareja también visitó una clase de preescolar, y cuando le presentaron a un alumno de cinco años, el mayor de la clase, Meghan dijo: "Nuestro hijo Archie tiene cinco años. Cumplió cinco la semana pasada". (Reporte de Abraham Achirga y Camillus Eboh, editado en español por Javier López de Lérida)

