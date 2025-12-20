El príncipe Guillermo y su hijo Jorge hacen trabajo voluntario en beneficencia para personas sin hogar

LONDRES, 20 dic (Reuters) - El príncipe Guillermo de Inglaterra llevó a su hijo mayor, el príncipe Jorge, a una organización benéfica para personas sin hogar en Londres, donde ambos ayudaron a preparar el almuerzo de Navidad para personas necesitadas, informó el sábado el Palacio de Kensington.

La visita fue especialmente emotiva para Guillermo, heredero al trono, porque su difunta madre, la princesa Diana, le había llevado a la misma organización benéfica cuando tenía 11 años, una experiencia que le inspiró a crear un programa destinado a acabar con la falta de vivienda.

Durante la visita al centro benéfico, llamado The Passage, Jorge firmó el libro de visitas en la misma página que antes había firmado Diana, que murió en un accidente de coche en París en 1997, cuando Guillermo tenía 15 años.

Ataviados con delantales, Jorge, de 12 años, y su padre trabajaron en la cocina, colocando alimentos en bandejas de horno, mientras hablaban y reían con el personal del centro, antes de salir a poner largas mesas con servilletas y decoraciones navideñas.

"Para el Príncipe de Gales era importante compartir con el Príncipe Jorge el trabajo de The Passage y pasar tiempo como voluntarios junto al equipo", dijo un portavoz del Palacio de Kensington.

"Ambos disfrutaron mucho conociendo al personal, a los voluntarios y a los usuarios de los servicios, así como aprendiendo más sobre el trabajo de la organización benéfica".

Además de trabajar para evitar que la gente se quede sin hogar, Guillermo también defiende causas medioambientales y hace campaña para que se hable más abiertamente de los problemas de salud mental.

Se espera que Guillermo, su esposa Catalina y sus tres hijos pasen las Navidades en Sandringham, la finca del Rey Carlos en el este de Inglaterra. (Reporte de Sarah Young; Editado en Español por Ricardo Figueroa)