El príncipe Harry Kane, ¿se proclamará rey por fin?

En Tottenham, en el Bayern Múnich y con Inglaterra, Harry Kane acumula decenas de goles, pero sin haber ganado aún un solo un título. A punto de cumplir 31 años, el capitán de los 'Three Lions' podría corregir esa anomalía el domingo, en la final de la Eurocopa-2024.

El mejor goleador inglés de la historia, apodado 'Príncipe Harry' por el gran público o simplemente 'H' por sus familiares, hace temblar las redes de toda Europa, pero por el momento no ha levantado ningún trofeo.

Si hablar de una maldición puede parecer exagerado, lo cierto es que el goleador nacido en Londres ha escrito una página dorada de la historia con más de 400 goles anotados entre clubes y selección, sin que ello se haya traducido en un final feliz.

Con los 'Spurs' de Tottenham perdió dos finales de Copa de la Liga (2015, 2021), terminó segundo de la Premier League en 2017 y perdió la final de Liga de Campeones de 2019.

- Ningún trofeo en su palmarés -

El delantero centro abandonó la capital inglesa el pasado verano boreal para adornar su CV en el todopoderoso Bayern Múnich, uno de los clubes más laureados del continente, que pagó 100 millones de euros (108 millones de dólares) y otros 10 de bonus para llevárselo a Baviera.

Kane se adaptó perfectamente al equipo muniqués, anotando un total de 44 goles en 45 partidos, pero el Bayern terminó la temporada sin títulos por primera vez desde el curso 2011-2012.

Con Inglaterra, el N.9 rozó el sueño de toda la nación en la final de la Eurocopa contra Italia de 2021 en Wembley. El capitán cumplió y transformó el primer penal de la tanda definitiva, perdida tras el fallo de otros tres jóvenes ingleses, que no aguantaron la presión.

La nueva final del domingo (19h00 GMT) contra España en Berlín, en el país en el que juega ahora, se le presenta como la oportunidad con la que hacer olvidar todas las decepciones pasadas.

- Unión sagrada con Southgate -

Su equipo rozó la eliminación en octavos de final contra Eslovaquia (2-1 después de la prórroga), empezó por detrás contra Suiza (1-1, 5-3 en penales) y de nuevo contra Países Bajos (2-1), en el que consiguió y transformó un penal para empatar.

El propio capitán no ha esquivado las críticas de exinternacionales ingleses convertidos ahora en "pundits", comentaristas en medios de comunicación con reputación de no medir sus palabras.

Gareth Southgate, cuestionado durante toda la Eurocopa por el rendimiento de Kane, dio un paso al frente y defendió el rol del delantero centro fuera del césped. "Guía al equipo de una manera increíble, tiene una influencia muy positiva sobre el grupo", especialmente sobre los "jugadores jóvenes".

Contra Países Bajos, el seleccionador no dudó en reemplazarlo a falta de diez minutos del final del partido, sin que semejante decisión pareciera una falta de respeto. Entre entrenador y capitán, la unión es sagrada.

- 15 goles en 4 torneos -

"Tengo mucho respeto hacia él. Le adoro, es uno de los futbolistas ingleses más grandes de todos los tiempos, nuestro mayor goleador. Pero no pasa nada si no juega los 90 minutos", defendió Gary Lineker, exatacante estrella del Tottenham y de Inglaterra al ser preguntado por el diario The Guardian antes de la final.

Ningún jugador europeo ha marcado más goles que Kane en los últimos cuatro grandes torneos internacionales: quince en total, repartidos entre el Mundial-2018 (seis), la Eurocopa en 2021 (cuatro), el Mundial-2022 (dos) y la Eurocopa-2024 (tres).

"Queda un partido para entrar en la historia", lanzó el atacante tras obtener el boleto a la final, logrado con un gol del jugador que le reemplazó, Ollie Watkins.

"El recorrido ha sido difícil, pero queda un partido. 90 o 120 minutos, penales, da igual lo que haya, estaremos ahí. Tengo ganas de estar".

jta/kn/dam/mcd

AFP