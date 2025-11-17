El príncipe heredero de Arabia Saudita viaja a Washington

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, viaja este lunes a Estados Unidos, en el marco de una visita oficial que busca "reforzar" las relaciones entre ambos países, anunció el palacio real.

El príncipe, dirigente de facto del reino, se entrevistará con el presidente estadounidense Donald Trump para "examinar las relaciones bilaterales y los medios de reforzarlos en diversos campos, y discutir temas de interés común", informó la agencia saudita SPA, que cita el palacio.

Según una fuente oficial, el encuentro está previsto para el martes.

Es la primera visita del príncipe a la Casa Blanca desde el asesinato en 2018 del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi por agentes saudíes, que causó indignación internacional.

Arabia Saudita otorgó una recepción suntuosa al presidente Trump durante la visita en mayo a la monarquía petrolera, que incluyó promesas de inversión de 600.000 millones de dólares en Estados Unidos.

Un foro de inversión estadounidense-saudí, consagrado a la energía y la inteligencia artificial, está previsto en Washington durante su visita, según el sitio del evento.

