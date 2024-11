"El problema de Mbappé en el Real Madrid es que no es delantero centro", afirma Benzema

El exatacante del Real Madrid y la selección francesa, Karim Benzema, afirmó en un canal de televisión española que su compatriota Kilyan Mbappé no es realmente un delantero centro, al tiempo que señaló una falta de compatibilidad con el brasileño Vinicius Junior.

"El problema para mí es que Mbappé no es delantero centro. Cada vez que juega con Francia de '9' no está bien, no es su posición. El problema es que en la izquierda hay otro futbolista que está a su mismo nivel", aseguró el astro francés, de 36 años, en una entrevista concedida el lunes por la noche en el programa deportivo El Chiringuito.

"A Vini no le puedes poner en la derecha o de delantero centro, donde marca diferencias es en la izquierda. A ver cómo hace eso (Carlo) Ancelotti", el técnico italiano del Real Madrid, prosiguió Benzema, que juega en la actualidad en el Al-Ittihad de Arabia Saudita.

"Ancelotti sabe mucho y va a ver cómo soluciona eso. Mbappé no es un 9. La gente le pide muchas cosas, mucha presión. Y esto no es el PSG", sostuvo el ariete galo, que ganó el Balón de Oro en 2022.

Benzema tiene claro que el Mbappé no tiene que rendirse: "No tiene que bajar los brazos. No creo que se vaya a mover Vini porque es el mejor del mundo ahora. Tiene que meter en su cabeza que ahora es un 9 y que se olvide de la izquierda".

El exdelantero del club merengue, que estuvo 14 temporadas en el equipo, recordó además la presión en el Real Madrid: "Mi situación el primer año y el de Kylian es diferente. Yo tenía 21 años y él tiene 25, no es lo mismo".

"Él sabe que hay mucha presión en el Real Madrid. No metes un gol en dos o tres partidos y te van a matar. Tiene que aprender a vivir eso. Se tiene que meter esa presión. Cada partido es nuevo y hay que meter goles, le han traído para eso y tiene nivel para ello", añadió.

