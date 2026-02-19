El proceso de apelación contra Depardieu por agresiones sexuales se celebrará en noviembre

El proceso de apelación contra el actor Gérard Depardieu por presuntas agresiones sexuales a dos mujeres durante un rodaje en 2021 se celebrará del 16 al 20 de noviembre, anunció este jueves el tribunal.

Depardieu, de 77 años, fue condenado a 18 meses de prisión en suspenso en mayo de 2025 por dos casos de agresión sexual durante el rodaje de la película 'Les Volets Verts', de Jean Becker, aunque presentó un recurso de apelación.

Según las denuncias, Depardieu agredió sexualmente a dos mujeres identificadas como Amélie, una decoradora que entonces tenía 54 años, y Sarah, una asistente de dirección de 34 años.

El actor también fue condenado a pagar en concepto de daños morales 4.000 euros de indemnización (4.700 dólares) a Amélie y 2.000 (2.350 dólares) a Sarah, además de otros 1.000 (1,175 dólares) a cada una en concepto de victimización secundaria.

Según la legislación francesa, la victimización secundaria ocurre cuando las víctimas de violencia sexual y sexista se enfrentan a prejuicios, preguntas fuera de lugar y comentarios culpabilizadores por parte de un sistema judicial que se supone debe protegerlas.

Además de la pena de prisión suspendida, el tribunal ordenó la inscripción del actor en el registro de autores de delitos sexuales y a una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años.

En un proceso separado, el actor está siendo juzgado por la denuncia de violación de la actriz Charlotte Arnould.