El prodigio brasileño del fútbol endrick busca hacer su debut en un torneo importante, la copa américa

21 jun (Reuters) - El adolescente prodigio de Brasil, Endrick, espera hacer su primera aparición con la selección nacional en un torneo importante cuando su país se enfrente el lunes a Costa Rica en la Copa América.

El delantero de 17 años, que llegó al Real Madrid procedente del Palmeiras, sabe que le queda un largo camino por recorrer para hacerse un lugar en el once inicial brasileño en una plantilla que incluye a Raphinha, Vinicius Jr y Rodrygo en el ataque.

"Sólo Dios sabe (cuándo empezaré), estoy muy agradecido de tener a Abel (Ferreira) como entrenador, todo depende de Dios y del profesor Dorival Jr. Es un entrenador espectacular, está haciendo lo mejor para la selección brasileña", dijo Endrick el viernes en una rueda de prensa.

Endrick, que en marzo se convirtió en el jugador más joven en anotar en un partido internacional en Wembley cuando le dio a Brasil una victoria de 1-0 sobre Inglaterra, dejó su huella en los otros partidos de preparación antes de la Copa América con un gol en el triunfo de 3-2 ante México, habiendo marcado también contra España.

El implacable competidor añadió que, a pesar de su juventud, no hay presión sobre él en el campo debido a su confianza ante los rivales.

"Siempre he sido muy precoz en mi vida y desde que me convertí en profesional he jugado contra rivales que siempre se burlaban de mí, me insultaban, hablaban de mi familia, de mi novia, pero me acostumbré rápido porque tenía 16 años", afirmó.

"Estoy tranquilo y espero poder ayudar, en el fútbol hay que desestabilizar al otro jugador. Ha sido así desde que llegué, así que me he adaptado y tengo mucha confianza en poder ayudar al equipo", apuntó.

Brasil también se enfrentará a Paraguay y Colombia en el Grupo D de la Copa América. (Reporte de Angélica Medina en Ciudad de México. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters