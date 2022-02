El Programa Automated with Velodyne Aumenta su Ecosistema a 100 Socios

SAN JOS脡, California--(BUSINESS WIRE)--feb. 15, 2022--

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunci贸 hoy que su programa Automated with Velodyne (AwV) tiene 100聽empresas asociadas que trabajan para comercializar soluciones aut贸nomas de 煤ltima generaci贸n con los sensores de lidar y el software de Velodyne. Este hito demuestra el compromiso continuo de Velodyne con el fomento del mercado global y la innovaci贸n, con soluciones basadas en lidar que propicien la autonom铆a, la seguridad y la sostenibilidad en una amplia gama de industrias.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aqu铆: https://www.businesswire.com/news/home/20220215005304/es/

Velodyne Lidar鈥檚 Automated with Velodyne program has achieved the 100 partner mark. This milestone confirms the world鈥檚 leading innovators see the significant value that Velodyne鈥檚 technology and marketing prowess brings to their business. (Photo Credit: Velodyne Lidar)

A medida que el ecosistema lidar sigue creciendo, y profundizando el uso de esta tecnolog铆a en el sector industrial, de la rob贸tica, la infraestructura, la industria automotriz y m谩s, la colaboraci贸n es una excelente ejemplo del modo en que el ecosistema AwV est谩 haciendo avanzar a la industria.

鈥淟as soluciones automatizadas con Velodyne son el futuro de la integraci贸n lidar, y el ecosistema es fundamental para implementar soluciones de uso cotidiano鈥, dijo Sally Frykman, directora de Marketing de Velodyne Lidar. 鈥淎lcanzar la marca de 100聽socios confirma que los innovadores l铆deres del mercado ven el enorme valor que les aporta la tecnolog铆a y experiencia en marketing de Velodyne a sus empresas. Nos entusiasma trabajar con este grupo tan exclusivo de compa帽铆as que marcan tendencia, tanto para aumentar su visibilidad como para ayudarlas a aprovechar el incre铆ble potencial de crecimiento que tienen las soluciones basadas en lidar鈥.

Algunos socios del programa AwV de Velodyne, como NVIDIA y Siemens, est谩n dejando que el lidar tenga un papel central en el aumento de la seguridad y eficiencia en una extensa gama de entornos de los clientes.

Las soluciones dise帽adas con las tecnolog铆as de Velodyne y NVIDIA ofrecen capacidades computaci贸n fundamentales de vanguardia para la rob贸tica, las ciudades inteligentes y el funcionamiento de veh铆culos aut贸nomos (Autonomous Vehicle, AV). Adem谩s, Velodyne se sum贸 al programa NVIDIA Metropolis, que pretende lanzar al mercado una nueva generaci贸n de soluciones de visi贸n con inteligencia artificial (Artificial Intelligence, AI) para que nuestros espacios p煤blicos y lugares de trabajo sean m谩s seguros y eficientes.

鈥淰elodyne es un socio valioso de NVIDIA Metropolis y su sistema de tecnolog铆a lidar, junto con las capacidades de computaci贸n aceleradas por unidades de procesamiento gr谩fico (Graphical Processing Units, GPU) de NVIDIA a la cabeza, ofrecen la percepci贸n en tiempo real y la IA que necesitamos para automatizar cada vez m谩s los espacios y procesos m谩s importantes del mundo鈥, dijo Adam Scraba, director de Marketing de Productos de NVIDIA. 鈥淎lgunas ciudades como Austin, Texas, ya est谩n implementando nuestro trabajo combinado para hacer una mejor evaluaci贸n de las condiciones de tr谩nsito en tiempo real e identificar medidas de seguridad proactivas que ayuden a salvar vidas鈥.

Siemens ofrece soluciones de software para desarrollar, probar y validar los sistemas industriales, de AV y de sistemas avanzados de asistencia al conductor (Advanced Driver Assistance System, ADAS) que usan los sensores de lidar de Velodyne. La tecnolog铆a de Siemens crea un entorno simulado que ayuda a las empresas a monitorear sus aplicaciones aut贸nomas en un mundo virtual antes de pasar al plano de las comprobaciones f铆sicas.

鈥淓stamos usando la tecnolog铆a de lidar de Velodyne para crear modelos de sensores basados en la f铆sica para nuestro software de simulaci贸n, que nos permitir谩 comprobar y optimizar las soluciones aut贸nomas鈥, dijo Martijn Schut, gerente de Productos de Siemens Digital Industries Software. 鈥淣uestros sistemas les ofrecen a las empresas herramientas de simulaci贸n y gemelos digitales que aceleran la integraci贸n de los sensores de Velodyne a las soluciones que permiten aumentar la autonom铆a y la seguridad. La combinaci贸n del lidar y la simulaci贸n crea una entrada ideal para que las compa帽铆as se transformen en empresas digitales鈥.

M谩s informaci贸n acerca de AwV

A trav茅s de AwV, Velodyne permite el desarrollo de los socios mediante su apoyo a la innovaci贸n, la promoci贸n de las aplicaciones y la creaci贸n de relaciones duraderas entre clientes y empresas. Velodyne tiene canales de venta y distribuci贸n globales s贸lidos, y capacita a su red con respecto a las soluciones de los socios. Los integradores tienen un acceso invaluable a la posici贸n l铆der en el mercado de la que goza Velodyne, adem谩s de contar con su equipo exclusivo comprometido a ayudar a que sus empresas crezcan. Por otra parte, Velodyne conecta a los integradores con nuevas oportunidades empresariales y, al mismo tiempo, se centra en c贸mo cada soluci贸n puede mejorar las vidas de las personas y aumentar la seguridad en las comunidades.

Los socios de AwV comprenden una gama surtida de aplicaciones, lo que refleja la profundidad y variedad de la cartera de sensores y software de lidar de Velodyne en tres mercados clave: infraestructura inteligente, sector industrial y rob贸tica, e industria automotriz, incluidos los AV y ADAS. Adem谩s, el programa incluye a universidades que llevan a cabo investigaciones e iniciativas de comprobaci贸n de soluciones de lidar.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marc贸 el comienzo de una nueva era de tecnolog铆a aut贸noma con la invenci贸n de sensores lidar de visi贸n envolvente en tiempo real. Velodyne, l铆der mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnolog铆as lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen veh铆culos aut贸nomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), rob贸tica, veh铆culos a茅reos no tripulados (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A trav茅s de la innovaci贸n continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad m谩s segura para todos. Para obtener m谩s informaci贸n, visite www.velodynelidar.com.

Puede encontrar una lista de las marcas comerciales relevantes de Siemens aqu铆.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene 鈥渄eclaraciones a futuro鈥 dentro del significado de las disposiciones de 鈥減uerto seguro鈥 de la Ley de Reforma de Litigios Sobre T铆tulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE.聽UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos hist贸ricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras 鈥渆stima鈥, 鈥減royecta鈥, 鈥渆spera鈥, 鈥渁nticipa鈥, 鈥減rev茅鈥, 鈥減lanea鈥, 鈥減retende鈥, 鈥渃ree鈥, 鈥渂usca鈥, 鈥減odr谩鈥, 鈥渉ar谩鈥, 鈥減uede鈥, 鈥渄eber铆a鈥, 鈥渇uturo鈥, 鈥減ropone鈥 y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intenci贸n de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garant铆as de futuro desempe帽o, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales est谩n fuera del control de Velodyne, que podr铆an llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes que pueden afectar los resultados o efectos reales se incluyen incertidumbres con respecto a la regulaci贸n gubernamental y la adopci贸n de lidar; el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptaci贸n final de esos productos en el mercado; el 铆ndice y el grado de aceptaci贸n de los productos de Velodyne en el mercado; el 茅xito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne, o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones econ贸micas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Para obtener m谩s informaci贸n sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Velodyne, consulte las secciones 鈥淒iscusi贸n y an谩lisis de la administraci贸n de la situaci贸n financiera y los resultados de las operaciones鈥 y 鈥淔actores de riesgo鈥 de las presentaciones de Velodyne ante la Comisi贸n de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), que incluyen, entre otros, su informe anual en el Formulario 10- K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Todas las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se basan en la informaci贸n disponible para Velodyne a la fecha del presente. Velodyne no asume ninguna obligaci贸n de actualizar o revisar ninguna declaraci贸n a futuro, ya sea como resultado de nueva informaci贸n, eventos futuros o de otra manera, excepto cuando sea requerido por la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi贸n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci贸n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 un efecto legal.

Vea la versi贸n original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220215005304/es/

CONTACT: Relaciones con los inversores de Velodyne

InvestorRelations@velodyne.comMedios de comunicaci贸n

Codeword

Liv allen

velodyne@codewordagency.com

Keyword: california united states north america

Industry keyword: software technology hardware other technology

SOURCE: Velodyne Lidar, Inc.

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 02/15/2022 01:59 pm/disc: 02/15/2022 01:59 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220215005304/es