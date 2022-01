El Programa de Investigación de los EAU para la Ciencia de la Mejora de la Lluvia nombra a los ganadores del cuarto ciclo

DUB脕I, Emiratos 脕rabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--ene. 13, 2022--

El Programa de Investigaci贸n de los EAU para la Ciencia de la Mejora de la Lluvia (UAE Research Program for Rain Enhancement Science, UAEREP) anunci贸 los ganadores de su subvenci贸n del cuarto ciclo durante una ceremonia celebrada en la Expo 2020 Dubai bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Presidenciales de los EAU. Cada beneficiario recibir谩 una subvenci贸n de 1,5 millones de d贸lares estadounidenses distribuida en tres a帽os.

Group photo of the UAE Research Program for Rain Enhancement Science's 4th Cycle Award Ceremony (Photo: AETOSWire)

Los ganadores del cuarto ciclo incluyen al Dr. Bradley Baker, investigador principal de SPEC Inc, que recibi贸 la subvenci贸n por su propuesta de investigaci贸n "Mejora de la lluvia en los EAU a trav茅s de la siembra higrosc贸pica con material de nanosiembra" y al Dr. Luca Delle Monache, director adjunto del Centro para el clima occidental y los extremos del agua (Center of Western Weather and Water Extremes, CW3E), el Instituto Scripps de Oceanograf铆a, la Universidad de California en San Diego por su trabajo de investigaci贸n 鈥淯n marco de aprendizaje autom谩tico h铆brido para la predicci贸n inmediata mejorada de la precipitaci贸n鈥.

El proyecto del Dr. Baker tiene como objetivo determinar si los efectos del agente de siembra de nanomateriales y los generadores de carga el茅ctrica estimular谩n un proceso de hielo secundario que podr铆a conducir a una mejora de la lluvia. El trabajo incorpora simulaciones num茅ricas sofisticadas de c煤mulos con mediciones utilizando el avi贸n de investigaci贸n Learjet de SPEC Incorporated en conjunto con el avi贸n sembrador de nubes King Air de NCM.

El proyecto del Dr. Delle Monache busca crear un banco de pruebas de investigaci贸n y operaciones de IA en los Emiratos 脕rabes Unidos, construyendo un marco de IA novedoso para combinar observaciones satelitales, datos de radar meteorol贸gico en tierra, pluvi贸metros y estimaciones num茅ricas de predicci贸n meteorol贸gica para extraer caracter铆sticas y generar productos para determinar el momento y la ubicaci贸n 贸ptimos para la siembra de nubes. Generar谩 una estimaci贸n de precipitaci贸n cuantitativa m谩s precisa para la evaluaci贸n del programa de mejora de la lluvia.

Su Excelencia el Dr. Abdulla Al Mandous, director general de NCM y presidente de la asociaci贸n regional II (Asia) de la OMM, dijo: 鈥淓l programa se lanz贸 para garantizar la seguridad h铆drica mundial al abrir nuevos caminos en la investigaci贸n sobre la mejora de la lluvia. Confiamos en que las propuestas ganadoras, junto con los proyectos premiados anteriormente, proporcionar谩n una base cient铆fica s贸lida para desarrollar soluciones prometedoras para los desaf铆os del estr茅s h铆drico鈥.

Por su parte, Alya Al Mazroui, directora de UAEREP, dijo: 鈥淐on el cuarto ciclo en marcha, nos enorgullecemos de los logros del programa desde su inicio. Los nuevos galardonados contribuir谩n al avance de la investigaci贸n sobre la mejora de la lluvia colaborando estrechamente con los ganadores de los ciclos anteriores y cubriendo nuevos aspectos de investigaci贸n como la inteligencia artificial y el aprendizaje autom谩tico鈥.

