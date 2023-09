RIAD, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--sep. 18, 2023--

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente anunció que el Reino de Arabia Saudita será la sede del Día Mundial del Medio Ambiente del año 2024. El Reino de Arabia Saudita se destaca por los precursores esfuerzos que lleva a cabo de manera local, regional e internacional y por las iniciativas líderes para crear concientización y promover el accionar a fin de proteger nuestro medioambiente.

Con el foco puesto en la restitución, la desertificación y la resistencia a la sequía, el evento, que se celebra todos los años el 5 de junio, busca recordar la urgente necesidad de tener una cooperación internacional y esfuerzos en conjunto para implementar las políticas correctas y llevar adelante acciones para proteger y restaurar la naturaleza, además de asegurar que el futuro sea sustentable.

La Asamblea General de las Naciones Unidas creó el Día Mundial del Medio Ambiente para destacar la importancia de las acciones participativas que cuiden al medio ambiente. En línea con esta filosofía, Arabia Saudita ha tenido esfuerzos diligentes, a escala local y regional, como el lanzamiento de las iniciativas Saudi Green y Middle East Green además de la puesta en marcha de un conjunto de iniciativas en el marco de la Estrategia Nacional de Medio Ambiente del país. El gobierno de Arabia Saudita implementó las nuevas legislaciones ecológicas y el programa Nacional de Concientización sobre el Medioambiente para asegurar la protección del medioambiente en el Reino de Arabia Saudita. Asimismo, el Reino lanzó la Semana Ecológica Nacional y creó cinco centros medioambientales para conservar la ecología en Arabia Saudita. También creó el Fondo Medioambiental.

A nivel mundial, y con la presidencia de Arabia Saudita en el G20, se lanzaron los siguientes programas para proteger y conservar la fauna marina y los ecosistemas terrestres: la plataforma aceleradora de la investigación y el desarrollo del coral, la iniciativa mundial para reducir la degradación de las tierras y mejorar la conservación de los hábitats terrestres (Coral Research and Development Accelerator Platform, Global Initiative on Reducing Land Degradation, Enhancing Conservation of Terrestrial Habitats).

Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, le dio la bienvenida a la participación saudita respecto de los esfuerzos en conjunto para restaurar los suelos y llegar a la resistencia a la sequía. Destacó que el Programa y Arabia Saudita se esforzarán por intensificar los esfuerzos para restaurar la naturaleza y preservar el planeta para las generaciones futuras.

El Día Mundial del Medio Ambiente se convirtió en la plataforma internacional que ideó las NU para impulsar la conciencia internacional y el accionar para proteger el planeta desde 1973. Con el programa a la cabeza, hay más de 150 países que participan en la celebración internacional de cada año.

