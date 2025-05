El programa de pruebas en vuelo del Cessna Citation CJ4 Gen3 avanza por etapas con el despegue de la segunda unidad de prueba

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--may. 15, 2025--

Textron Aviation anunció hoy un importante hito en el programa de pruebas en vuelo del Cessna Citation CJ4 Gen3 con el éxito del primer vuelo de una segunda unidad de prueba, el P1. Las pruebas del avión P1 se centrarán en la aviónica, los factores humanos y los interiores. El avión de negocios Citation CJ4 Gen3 está diseñado para mantener a los pilotos un paso por delante en la cabina, ofreciendo la nueva generación de aviónica Garmin G3000 PRIME junto con las características más estándar de su clase.

Cessna Citation CJ4 Gen3 flight test program advances through milestones as second test article takes flight. (Photo Credit: Textron Aviation)

El Cessna Citation CJ4 Gen3 está diseñado y fabricado por Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc. (NYSE:TXT).

«Este logro es una continuación de la dinámica de progreso del programa CJ4 Gen3 y refleja la dedicación y experiencia de nuestro equipo en el diseño, la certificación y entrega de la mejor aeronave para nuestros clientes», declaró Chris Hearne, vicepresidente sénior de Ingeniería y Programas. «Al añadir esta unidad de prueba a nuestro programa de ensayos en vuelo, seguimos realizando controles rigurosos mientras trabajamos hacia la certificación».

Pilotado por James Bearman y Corey Eckhart, el vuelo inicial de tres horas y 29 minutos se centró en realizar evaluaciones generales de aviónica y sistemas. El avión alcanzó una altitud máxima de 45 000 pies y una velocidad máxima de 305 nudos. Según Bearman, la aeronave respondió a las expectativas del programa, con un vuelo suave y sin contratiempos.

El avión de negocios Citation CJ4 Gen3 se anunció durante la celebración de la National Business Aviation Association - Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) de 2024, y se espera que entre en servicio en 2026. El avión de pruebas P1 se incorpora al programa tras el prototipo CJ4 Gen3, que completó su primer vuelo en 2024. Como avión de negocios de nueva generación, el CJ4 Gen3 toma como base la legendaria historia de la familia Citation, reconocida desde hace tiempo como la línea de aviones de negocios más popular en todo el mundo.

El Cessna Citation CJ4 Gen3 es el avión Citation más grande en el segmento de los jets ligeros. Esta aeronave certificada para un solo piloto combina una velocidad, autonomía y economía operativa superiores a las de aeronaves más grandes, lo que la convierte en la plataforma ideal para propietarios/operadores o misiones corporativas. El CJ4 es muy valorado por clientes de todo el mundo por su lujo y productividad, así como por una amplia gama de misiones que incluyen ambulancia aérea, patrulla marítima, búsqueda y rescate y reconocimiento aéreo.

El CJ4 Gen3 aporta un nuevo nivel de expectativas al mundo de los jets comerciales ligeros, con el mayor número de características de serie de su clase. Es el primer avión de negocios anunciado con la inclusión del nuevo conjunto de aviónica de nueva generación Garmin G3000 PRIME. Esta aviónica PRIME mejora la experiencia del piloto, con pantallas táctiles simplificadas y mayor fluidez en la cabina de vuelo, lo que reduce la carga de trabajo del piloto. El avanzado hardware de aviónica proporciona un procesamiento más rápido y con mayor capacidad de respuesta, así como una mayor conectividad, mientras que las actualizaciones basadas en software ayudan a los propietarios y operadores a preparar sus aeronaves de manera fácil para el futuro. Además, el CJ4 Gen3 incluye Garmin Autothrottles y Garmin Emergency Autoland, lo que añade más mejoras a la eficiencia operativa.

Se espera que el Citation CJ4 Gen3 ofrezca una autonomía máxima de 2165 millas náuticas y una velocidad de crucero máxima de 451 ktas. Con asientos para hasta 11 ocupantes y una carga útil de 6930 libras, el avión ofrece un rendimiento y una versatilidad superiores.

Inspiramos el viaje del vuelo. Durante más de 95 años, Textron Aviation Inc., una compañía de a Textron Inc., ha potenciado nuestro talento colectivo con las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y ofrecerles a nuestros clientes la mejor experiencia de aviación. Con una gama que abarca desde reactores de negocios, turbohélices y pistones de alto rendimiento, hasta misiones especiales, entrenadores militares y productos de defensa, Textron Aviation detenta la cartera de productos de aviación más versátil y completa del mundo, además de una fuerza laboral que ha producido más de la mitad de todos los aviones de aviación general del mundo. Los clientes de más de 170 países confían en nuestro nivel legendario de rendimiento, fiabilidad y versatilidad, junto con nuestra red mundial de servicio al cliente de confianza, para un vuelo económico y flexible.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite: www.textron.com.

Algunas de las declaraciones contenidas en el presente comunicado de prensa son declaraciones prospectivas que pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otras cuestiones no históricas; estas afirmaciones son válidas únicamente en la fecha en que se realizan, y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna de dichas declaración prospectiva. Todas las declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y demás factores que pueden hacer que nuestros resultados reales difieran de forma sustancial de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas, incluidos, entre otros, la eficacia de las inversiones en investigación y desarrollo para desarrollar nuevos productos o los gastos imprevistos en relación con el lanzamiento de nuevos productos o programas significativos; el calendario de lanzamiento de nuestros nuevos productos o de las certificaciones de nuestros nuevos productos aeronáuticos; nuestra capacidad para seguir el ritmo de nuestros competidores en la introducción de nuevos productos y actualizaciones con características y tecnologías deseadas por nuestros clientes; cambios en las normativas o políticas gubernamentales sobre la exportación e importación de nuestros productos; cambios en las políticas comerciales de Estados Unidos y otros países, incluido el aumento de las restricciones comerciales o los aranceles; la debilidad o volatilidad de la demanda en los mercados en los que operamos; y los problemas de rendimiento con proveedores o subcontratistas clave.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

