El programa de voluntariado 'En Buena Compañía' de Fundación Mahou San Miguel ayuda a 6.000 personas en 2025, un 25% más.

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press) -

El programa de voluntariado 'En Buena Compañía' de Fundación Mahou San Miguel ha beneficiado a 6.000 personas en este 2025, lo que supone un 25% más que en 2024, como ha dado a conocer la entidad en el marco del Día Internacional de los Voluntarios, que se celebra este 5 de diciembre.

Durante este año, el programa ha reforzado su presencia en 11 provincias españolas, colaborando con 49 entidades sociales de referencia para impulsar 150 proyectos solidarios, frente a las 40 entidades de 2024. Las iniciativas desplegadas en el marco de este proyecto han sido posibles gracias a la implicación de cerca de 1.000 voluntarios, un 22% más que el año anterior, entre profesionales y personas de su entorno.

En total, los voluntarios de Fundación Mahou San Miguel han dedicado 3.000 horas de acompañamiento y apoyo, un aumento del 36% respecto a 2024. Entre las entidades colaboradoras destacan organizaciones como Cruz Roja, Fundación Abracadabra, Fundación Adopta un Abuelo o Mensajeros de la Paz, así como numerosas entidades locales que trabajan directamente con personas mayores, familias en situación vulnerable, o personas con diversidad funcional.

Roberto Iglesias, profesional del centro de Producción de Mahou San Miguel en Burgos, participa desde hace años en el voluntariado de la Fundación. "Es muy enriquecedor y permite devolver a la sociedad parte de lo que tenemos. Con el tiempo te das cuenta de que las experiencias más impactantes son las relacionadas con personas, porque incluso un gesto pequeño puede hacer una gran diferencia. Hacer voluntariado cambia la mirada sobre la vida y las realidades de los demás, y contar con el apoyo de la Fundación facilita que cualquier iniciativa sea posible", detalla.

Además de la contribución solidaria de los voluntarios, Fundación Mahou San Miguel ha destinado en 2025, como en años anteriores, hasta 5.000 euros de apoyo económico a los proyectos seleccionados, permitiendo fortalecer su continuidad y el alcance de sus acciones.

'En Buena Compañía' está presente en las zonas donde Mahou San Miguel cuenta con centros de trabajo, permitiendo que los profesionales voluntarios puedan aportar su granito de arena a sus propias comunidades. Este año, el programa se desarrolla en la Castilla-La Mancha (Guadalajara y Cuenca); Comunidad de Madrid; Castilla y León (Burgos); Andalucía (Jaén, Granada, Córdoba y Málaga); Cataluña (Lleida); Canarias (Tenerife) y la Comunidad Valenciana (Valencia).

ACCIONES POR LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

De cara a las próximas fechas navideñas, el voluntariado de Fundación Mahou San Miguel se volcará en una amplia red de acciones por todo el país, centradas en acompañar, celebrar y llevar ilusión a quienes más lo necesitan, de la mano de entidades sociales como Fundación Grandes Amigos, Capacis o Talento-MCR, entre otras.

Así, realizarán acciones como decorar árboles, crear adornos y compartir tiempo con personas mayores o con discapacidad en residencias de distintas comunidades, hasta participar en mercadillos solidarios, entregar regalos, organizar verbenas festivas o preparar cestas de alimentos y dulces para familias en situación vulnerable.

También se impulsarán actividades creativas con entidades sociales y campañas como la entrega de flores de Pascua en zonas afectadas por la dana.

"En Fundación Mahou San Miguel entendemos el voluntariado como una forma de transformar la sociedad desde la cercanía. Nuestro programa de voluntariado 'En Buena Compañía' permite reforzar nuestro compromiso en todo el territorio nacional, colaborando con entidades locales que desarrollan una labor esencial y fomentando la implicación activa de nuestros voluntarios", destaca la directora de Fundación Mahou San Miguel, Virginia Luca de Tena.

Como ha argumentado, "dedicar una parte de nuestro tiempo a acompañar a personas en situación de vulnerabilidad puede generar un impacto real y duradero, contribuyendo a construir una sociedad más solidaria, empática y unida".