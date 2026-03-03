Por Emma Farge

GINEBRA, 3 mar (Reuters) -

Un paso fronterizo clave ‌para la ayuda ‌humanitaria ⁠que había sido cerrado temporalmente en Gaza reabrirá en breve, ​según informó el ⁠martes ⁠el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones ​Unidas.

Los suministros humanitarios podrán entrar ‌a través del paso fronterizo ​de Kerem Shalom ​entre el martes y el miércoles, según el PMA.

"Es muy oportuno para nosotros, necesitamos hacer llegar la ayuda lo antes posible", dijo Samer Abdel ​Jaber, director regional del PMA para Oriente Medio, Norte ⁠de África y Europa Oriental, a los periodistas en ‌Ginebra a través de un enlace de vídeo desde El Cairo.

La agencia gubernamental israelí COGAT anunció que reabrirá el paso fronterizo de Kerem Shalom a partir del martes ‌para permitir la entrada gradual de ayuda humanitaria en ⁠la Franja de Gaza.

COGAT dijo el ‌sábado que los pasos fronterizos ⁠hacia la Franja de Gaza, ⁠vitales para la entrega de ayuda humanitaria y el traslado de pacientes que necesitan evacuación médica, estaban cerrados debido al ataque de ‌las fuerzas ​israelíes y estadounidenses contra Irán. (Información de Emma Farge en Ginebra; información adicional de Olivia Le Poidevin; edición de Ludwig ‌Burger; editado en español por Patrycja Dobrowolska)