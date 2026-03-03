El Programa Mundial de Alimentos anuncia que se reabrirá el principal paso fronterizo de Gaza
Por Emma Farge
GINEBRA, 3 mar (Reuters) -
Un paso fronterizo clave para la ayuda humanitaria que había sido cerrado temporalmente en Gaza reabrirá en breve, según informó el martes el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas.
Los suministros humanitarios podrán entrar a través del paso fronterizo de Kerem Shalom entre el martes y el miércoles, según el PMA.
"Es muy oportuno para nosotros, necesitamos hacer llegar la ayuda lo antes posible", dijo Samer Abdel Jaber, director regional del PMA para Oriente Medio, Norte de África y Europa Oriental, a los periodistas en Ginebra a través de un enlace de vídeo desde El Cairo.
La agencia gubernamental israelí COGAT anunció que reabrirá el paso fronterizo de Kerem Shalom a partir del martes para permitir la entrada gradual de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.
COGAT dijo el sábado que los pasos fronterizos hacia la Franja de Gaza, vitales para la entrega de ayuda humanitaria y el traslado de pacientes que necesitan evacuación médica, estaban cerrados debido al ataque de las fuerzas israelíes y estadounidenses contra Irán.