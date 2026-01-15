El propietario de Wikipedia se asocia con Microsoft y Meta para la formación en contenidos de IA

Por Deborah Mary Sophia

15 ene (Reuters) - Wikipedia se asoció el jueves con varias grandes empresas tecnológicas, como Microsoft, Meta y Amazon, lo que supone un importante paso adelante en la capacidad de la organización sin ánimo de lucro para rentabilizar la dependencia de las empresas tecnológicas de sus contenidos.

La Fundación Wikimedia, gestora de la enciclopedia en internet, ha anunciado que el año pasado se alió, entre otras empresas, con la "startup" de inteligencia artificial Perplexity y a la francesa Mistral AI, y que anteriormente se había asociado con Meta y Amazon.

Ya tiene un acuerdo con Google, de Alphabet, que se anunció en 2022.

El contenido de Wikipedia es crucial para entrenar modelos de inteligencia artificial: sus 65 millones de artículos en más de 300 idiomas son una parte clave de los datos de entrenamiento para los asistentes y chatbots generativos de IA desarrollados por las grandes tecnológicas.

Sin embargo, las empresas que extraen grandes volúmenes de conocimientos de Wikipedia de libre acceso para el entrenamiento de IA han disparado la demanda de servidores y, por tanto, los costes de la organización sin ánimo de lucro, cuya principal fuente de ingresos son las pequeñas donaciones del público.

Wikimedia ha estado impulsando una mayor adopción de su producto empresarial, que permite a las empresas tecnológicas pagar por el acceso de formación a su contenido, al tiempo que reciben los datos de forma que se adapten a sus necesidades de formación a gran escala.

"Wikipedia es un componente crítico del trabajo de estas empresas tecnológicas que necesitan averiguar cómo apoyar financieramente", dijo Lane Becker, presidente de Wikimedia Enterprise, a Reuters en una entrevista.

"Nos llevó un corto tiempo entender el conjunto adecuado de características y funcionalidades que ofrecer si queremos que estas empresas pasen de nuestra plataforma gratuita a una plataforma comercial... pero todos nuestros socios de grandes tecnológicas ven realmente la necesidad de comprometerse a sostener el trabajo de Wikipedia."

"El acceso a información fiable y de alta calidad está en el centro de cómo pensamos sobre el futuro de la inteligencia artificial en Microsoft. (...) (Con Wikimedia), estamos ayudando a crear un ecosistema de contenido sostenible para el internet de la IA, donde se valora a los colaboradores", dijo el vicepresidente corporativo de Microsoft, Tim Frank.

Wikimedia nombró a la exembajadora de EEUU en Chile Bernadette Meehan como su nueva directora ejecutiva, con efecto a partir del 20 de enero, según adelantó Reuters el mes pasado. (Información de Deborah Sophia en Bengaluru; edición de Alan Barona; edición en español de María Bayarri Cárdenas)