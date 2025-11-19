El proveedor de agua de Gaza reanuda sus servicios tras liberar Hamás a un empleado

GAZA, 19 nov (Reuters) -

Una empresa de Gaza que explota plantas desalinizadoras de agua que abastecen a casi la mitad de la población del enclave dijo el martes que reanudó sus operaciones después de que los servicios de seguridad dirigidos por Hamás liberaron a un miembro del personal al que habían detenido el lunes.

En un comunicado emitido por la empresa Abdul Salam Yassin, cuyos servicios llegan a más de un millón de personas, se indicó que la decisión de reanudar las operaciones se tomó una vez resuelto el problema, al tiempo que se agregó que el miembro del personal se encontraba "bien y en buen estado de salud".

La empresa pidió disculpas por lo que calificó de "malentendido" que condujo a la detención de su empleado y afirmó su respeto por el Gobierno de Hamás en Gaza.

Funcionarios del Gobierno de Hamás declinaron hacer comentarios sobre la detención, pero una fuente confirmó el miércoles que el empleado fue liberado, sin dar más detalles sobre los motivos de su detención.

El grupo militante palestino ha ido reafirmando de manera gradual su control sobre las zonas de Gaza de las que se retiraron las fuerzas israelíes en virtud de un acuerdo de alto el fuego firmado el 10 de octubre, mientras avanzan las conversaciones sobre el futuro del territorio palestino devastado por la guerra.

Israel interrumpió todo el suministro de agua y electricidad a Gaza a principios de la guerra desencadenada por el ataque transfronterizo de Hamás en octubre de 2023, pero posteriormente suavizó de forma parcial el bloqueo de los servicios públicos.

La mayor parte de la infraestructura de agua y saneamiento de Gaza ha quedado destruida y las bombas de sus acuíferos dependen a menudo de la electricidad de pequeños generadores. No obstante, rara vez se dispone de combustible para los generadores, dadas las restricciones impuestas por Israel a las entregas en el enclave, alegando el riesgo de desvío a manos de Hamás.

El trabajo de la empresa es vital para la población de Gaza, donde escasea el agua potable. Posee tres grandes plantas desalinizadoras y 80 más pequeñas en todo el territorio. También gestiona más de 70 camiones que transportan contenedores de agua por Gaza. (Reporte de Nidal al-Mughrabi; editado en español por Carlos Serrano)