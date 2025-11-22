El proyecto de acuerdo de la COP30 no menciona explícitamente las energías fósiles
El proyecto final de acuerdo entre casi 200 países de la conferencia sobre clima de la ONU en Belém no contiene una mención explícita sobre las energías fósiles, contrariamente a la demanda de unos 80...
El proyecto final de acuerdo entre casi 200 países de la conferencia sobre clima de la ONU en Belém no contiene una mención explícita sobre las energías fósiles, contrariamente a la demanda de unos 80 países, entre ellos Colombia, Francia y España.
El texto, que todavía debe ser aprobado por consenso durante una sesión de clausura el sábado, llama además a triplicar la financiación para la adaptación climática de los países en desarrollo durante la próxima década.
Prevé además abrir un "diálogo" sobre el comercio mundial, una primicia en las negociaciones climáticas. China y otros países exportadores habían hecho de esa mención una prioridad en la COP30.
