El proyecto europeo Green at Heart impulsa la sostenibilidad de 120 pymes de economía social

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El proyecto 'Green at Heart', financiado por la Unión Europea, ha apoyado a más de 120 pymes de la economía social en siete países europeos, entre ellos España, para reforzar su desempeño en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), como han dado a conocer sus impulsores.

El programa, de carácter gratuito y lanzado en verano de 2023, ha ayudado a las empresas a avanzar hacia un modelo de negocio más sostenible, al proporcionarles un autodiagnóstico digital, asesoramiento y planes de acción personalizados. Como resultado, las compañías han aumentado sus iniciativas de sostenibilidad en más de un 16%, con los mayores avances en la dimensión ambiental (+26%), pasando de una media de 4,3 sobre 10 en la primera evaluación inicial a 5,4 sobre 10 en la final.

El impacto de 'Green at Heart' ha sido aún mayor en aquellas empresas que al inicio del proyecto declaraban no contar con suficiente conocimiento interno en materia de sostenibilidad, que elevaron su puntuación hasta un 34%, alcanzando una valoración de 5,7 puntos gracias a la formación a medida, el apoyo financiero y las herramientas prácticas facilitadas.

"Las pymes son la columna vertebral de nuestra economía y con 'Green at heart' se ha sembrado la semilla de la sostenibilidad, dotándolas de herramientas y recursos para que puedan continuar ahondando en su integración. Apoyarlas en este camino ha facilitado impulsar cambios socioeconómicos, fortaleciendo las economías locales y permitiendo que estén más preparadas para afrontar los desafíos sociales y económicos, siendo más competitivas", explica la responsable de 'Green at Heart' de Impact Hub Madrid, Ana Delgado.

Para hacer frente a obstáculos como la falta de recursos, las regulaciones complejas y la falta de instrumentos de reporte, 'Green at Heart' ha ofrecido a las entidades participantes dos herramientas prácticas: el instrumento de autodiagnóstico en sostenibilidad creado por Impact Hub Madrid Actúa Sostenible y el marco de Circular Transition Indicators (CTI) adaptados específicamente para las pymes de impacto. Estas soluciones, junto con actividades de capacitación y micro-subvenciones (de hasta 8000 euros), han permitido a las empresas integrar la sostenibilidad en su gestión.

'Green at Heart' ha sido diseñado por Impact Hub Amsterdam, Impact Hub Madrid, Impact Hub Viena, Impact Hub Network, Amsterdam Impact y Vienna Ökobusiness, con la cofinanciación de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Innovación y Pymes (EISMEA) y coordinado desde Austria, España y Países Bajos. Los fondos proceden del programa COSME, destinados a la transición verde de pymes y emprendedores de la economía social y de proximidad, a través de la cooperación transnacional.

En España, una de las empresas que ha formado parte de esta iniciativa es Showee Smart Wellness, emprendimiento de impacto con sede en Barcelona que diseña duchas inteligentes y sostenibles que reducen el consumo de agua y energía, mejorando al mismo tiempo la accesibilidad.

Con el apoyo de Green at Heart realizó un análisis de su huella de carbono, implantó nuevas directrices de gobernanza ESG y se unió a sistemas de responsabilidad ampliada del productor, reforzando así su desempeño ambiental y el posicionamiento de su marca al haber obtenido un par de certificaciones en la gestión de residuos y la sostenibilidad del producto utilizado.

Green at Heart ha concluido con la publicación de un Policy Paper que resume los principales hallazgos y recomendaciones del proceso, además de un artículo abierto al público que documenta todo el recorrido del proyecto, que reclama un mayor respaldo a las pymes en su transición hacia prácticas empresariales sostenibles.

El documento de políticas se nutre de las aportaciones de 62 pymes y 75 actores que han participado en mesas redondas celebradas en Austria, España y Países Bajos en junio de 2025. Su objetivo es inspirar a los responsables políticos para crear un entorno empresarial más favorable y garantizar que las pequeñas empresas no queden atrás en la transición verde europea.