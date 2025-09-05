El proyecto MigraBats descubre nuevas poblaciones de murciélagos en la Vall d'Aran (Lleida)
El proyecto MigraBats, integrado en Endesabats y desarrollado por el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) ha descubierto nuevas poblaciones de murciélagos en la comarca de la Vall d'Aran (Lleida), algunas de especies amenazadas. En concreto, el proyecto marca murciélagos forestales para estudiar sus movimientos estacionales y migratorios y zonas de refugio, según ha informado este viernes Endesa en un comunicado. El programa empezó hace 12 años en las centrales hidráulicas de Orfes (Girona) y Camarasa (Lleida), y ya se ha extendido por el conjunto del territorio catalán. Así, este mes de agosto se han llevado a cabo dos sesiones de captura y marcaje en la Vall d'Aran con el objetivo de estudiar los movimientos de los grandes murciélagos forestales, como los nóctulos. En este sentido, se han colocado radiotransmisores en las hembras para realizar un seguimiento y elaborar un mapa internacional de migraciones para saber las vías de paso de la Península Ibérica hacia Francia.
