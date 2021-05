El proyecto Toranomon-Azabudai y el proyecto Toranomon Hills Area en Tokio han recibido la certificación previa de LEED ND y WELL

Tokio--(business wire)--may. 24, 2021--

Mori Building Co., Ltd., el desarrollador de paisaje urbano más importante de Japón, anunció hoy que las grandes remodelaciones que la empresa está llevando a cabo en Tokio han recibido la certificación previa de los prestigiosos sistemas de calificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, Liderazgo en diseño energético y medioambiental) y WELL (WELL Building Standard, norma de construcción WELL), que certifican edificios respetuosos con el medio ambiente, ecológicos y eficientes y el bienestar de la gente, respectivamente.

Tanto el proyecto Toranomon-Azabudai como el proyecto Toranomon Hills Area han recibido las certificaciones previas de LEED ND (Neighborhood Development, v.4, Desarrollo de vecindario, v.4) del más alto nivel, Platinum (platino). Los proyectos Toranomon-Azabudai y Toranomon Hills Area son, respectivamente, el primero y el segundo proyecto en Tokio en recibir la certificación previa Platinum en la categoría ND. LEED es el sistema de calificación de edificios ecológicos más ampliamente utilizado para evaluar y certificar edificios y ciudades en todo el mundo según su desempeño medioambiental en términos de eficiencia de consumo de agua y energía, ambientes interiores y materiales sostenibles. LEED es gestionado por el Consejo de edificios ecológicos de los EE. UU. (U.S. Green Building Council, USGBC).

El Distrito A del proyecto Toranomon-Azabudai y el Distrito A-1 de Toranomon Hills Station Tower (nombre tentativo) recibieron las certificaciones previas de WELL (Core, v.2 Pilot); la primera es la propiedad más grande del mundo en recibir la certificación previa y la segunda es la segunda propiedad más grande de Japón en recibir la certificación previa. WELL es el primer sistema del mundo basado en el desempeño para medir, certificar y supervisar características del entorno construido que impactan en la salud y el bienestar de los seres humanos a través del aire, el agua, los alimentos, la luz, el estado físico, el confort y la mente. WELL también es gestionado por el USGBC. Una vez terminados, se espera que ambos proyectos obtengan la certificación WELL Platinum.

Mahesh Ramanujam, presidente y director ejecutivo del USGBC y de Green Business Certification Inc., que proporciona acreditación y verificación de terceros con los sistemas LEED, WELL y GRESB, dijo: “Los esfuerzos de sostenibilidad de Mori Building y su logro del LEED Platinum son buenos ejemplos del modo en que las organizaciones pueden transformar a sus comunidades reduciendo las emisiones de carbono y creando entornos más saludables, y trabajar para un futuro con cero emisiones de carbono.Al premiarejemplos de avanzada como el de Mori Building, aspiramos a demostrar cómo mejores edificios, mejores comunidades y mejores ciudades pueden ayudar a elevar el estándar de vida de todos”.

Mori Building, apoyándose en su filosofía de “Crear ciudades, nutrir ciudades”, se compromete con la realización de una sociedad global sostenible mediante la coexistencia armónica de ciudades y naturaleza, ciudades con bajo carbono y una salud verdaderamente mejor.

Certificaciones previas de LEED ND Platinum

El proyecto Toranomon-Azabudai recibió evaluaciones positivas en su calidad de complejo con distintas funciones urbanas, un centro urbano que se puede recorrer a pie con una plaza central y su suministro de energía renovable. Toranomon Hills Station Tower fue evaluado favorablemente por su integración del transporte público, que incluye la nueva estación de subte, y su alto nivel de eficiencia energética.

En ambos proyectos, el énfasis de Mori Building en el desarrollo urbano en asociación con propietarios locales obtuvo puntos altos en la categoría ND. El proyecto Toranomon-Azabudai se convirtió en el primer proyecto de Tokio en recibir el nivel Platinum en la categoría ND y el proyecto Toranomon Hills Area le siguió rápidamente para convertirse en el segundo. Es un hecho excepcional en todo el mundo que un complejo en un área comercial urbana reciba la certificación previa de nivel platino.

Certificaciones previas de WELL Platinum

El Distrito A del proyecto Toranomon-Azabudai y el Distrito A-1 de Toranomon Hills Station Tower (nombre tentativo) recibieron evaluaciones favorables en su calidad de remodelaciones urbanas de avanzada siguiendo el concepto de cada proyecto, con el ofrecimiento de plazas centrales con vegetación importante, ambientes interiores con una calidad de aire excelente mediante el uso de acondicionadores de aire con filtros de alto desempeño, cafés que sirven comidas saludables y un diseño con plazas centrales y plataformas elevadas para promover el ejercicio. Una vez terminados, se espera que ambos proyectos obtengan la certificación Platinum.

El Distrito A del proyecto Toranomon-Azabudai es la propiedad más grande del mundo en recibir la certificación previa y el Distrito A-1 de Toranomon Hills Station Tower (nombre tentativo) es la segunda propiedad más grande de Japón en recibir la certificación previa.

Acerca de Mori Building

Mori Building es una innovadora promotora urbanística con sede en Tokio. La compañía se compromete a maximizar el poder magnético de las ciudades mediante la creación y el cuidado de centros urbanos seguros, sostenibles y cosmopolitas, basados en su concepto único Vertical Garden City de centros de gran altura para negocios, educación, ocio y residencia. El concepto se aplica en los muchos proyectos vanguardistas de la compañía, incluidos ARK Hills, Roppongi Hills y Toranomon Hills en Tokio y el Shanghai World Financial Center. Mori Building también se dedica al arrendamiento, la gestión de proyectos y la consultoría en el sector inmobiliario. Visite www.mori.co.jp/en

