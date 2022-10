01/01/1970 El proyecto vial Rumichaca-Pasto de Sacyr en Colombia gana el premio LatinFinance de financiación social. La concesionaria vial Unión del Sur, liderada por Sacyr Concesiones y Sudinco, ha ganado el premio LatinFinance en la categoría de financiación de infraestructuras del año para los Andes (Infrastructure Financing of the Year for the Andes) del proyecto 4G Rumichaca-Pasto en Nariño, en la frontera entre Colombia y Ecuador, por importe de 800 millones de dólares (814 millones de euros). EUROPA ESPAÑA ECONOMIA DESDE ESPAÑA SACYR