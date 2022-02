El proyector láser ultraportátil Wemax Go llegará al mercado español el lunes

Madrid--(business wire)--feb. 21, 2022--

El miniproyector ultraportátil Wemax Go, considerado el mejor del mercado, se pone hoy a la venta en España. Con un tamaño aproximado al de un iPhone 13, este vanguardista proyector láser ofrece una calidad de imagen muy superior a la de otros proyectores compactos de la misma categoría de precio, según los expertos.

"El Wemax Go utiliza la sofisticada tecnología ALPD (pantalla de fósforo láser avanzado) para proyectar imágenes brillantes y ricas en todo el espectro de colores", afirma Yajun Zhang, CEO de Ampula Inc. "Con un grosor de menos de 2,5 cm y un peso de solo 300 gramos, el Wemax Go hará las delicias de los cinéfilos con su excelente resolución, brillo y portabilidad, todo ello a un precio muy asequible", añade.

Un cine moderno en la palma de la mano

El proyector ALPD más pequeño del mundo, el Wemax Go, se puede llevar fácilmente en el bolsillo, para poder disfrutar de una experiencia cinematográfica completa prácticamente en cualquier momento y lugar. Excepcionalmente fácil de configurar y utilizar, cuenta con un enfoque manual ajustable y corrección trapezoidal vertical. Diseñado pensando en la comodidad del usuario, funciona con una batería externa conectada con un USB-C.

Con una conexión Wi-Fi de 2,4GHz y un consumo de energía de 30W, tiene una resolución de imagen de 960x540p, y puede proyectar un tamaño de pantalla total de entre 15 y 100 pulgadas. El Wemax Go, que consume un 50 % menos de energía que los proyectores LED, cuenta con una relación de contraste de 500:1, un brillo de reproducción del color de 300 ANSI Lumens y una relación proyector-pantalla-ancho de imagen de 1,2:1.

"Todas estas características hacen de Wemax Go el proyector compacto perfecto para emitir películas, programas de televisión y música a través de dispositivos Android, iOS, Mac o Windows", explica Zhang. "Así mismo, también se puede conectar a sus consolas de videojuegos y jugar a sus videojuegos favoritos en pantalla grande", concluye.

Pídalo ahora y obtenga un enorme descuento del 50 %

A partir de hoy (21 de febrero), los consumidores españoles pueden comprar el Wemax Go a través de Aliexpress aquí: https://www.aliexpress.com/item/1005003795822873.html.

Aunque el precio de venta al público del Wemax Go es actualmente de 599,98 dólares, estará disponible para su compra durante toda la semana por sólo 299 dólares, lo que supone un descuento del 50 %. Además, quienes aprovechen esta oferta, también se beneficiarán de envío gratuito.

