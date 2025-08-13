El PSG abre su temporada alzándose supercampeón de Europa

Justo un mes después de caer ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes, el París Saint-Germain inició este miércoles su nueva temporada oficial con la conquista de un título, la Supercopa de Europa, al vencer en la tanda de penales 4-3 (tras empate 2-2) al Tottenham en Udine (Italia).

Los ingleses se adelantaron 2-0 con los tantos del neerlandés Micky Van de Ven (39) y del argentino 'Cuti' Romero (48), pero los franceses equilibraron en la recta final gracias al surcoreano Lee Kang-In (85) y al portugués Gonçalo Ramos (90+4).

Sin prórroga, el pulso fue directamente a la tanda de penales y allí el PSG también fue de menos a más: falló de entrada Vitinha pero sus compañeros fueron luego acertando, mientras que para los ingleses erraron Van de Ven y Mathys Tel.

Francia, por fin

Ningún club francés había logrado ganar hasta ahora este torneo menor de la UEFA, que enfrenta a los clubes triunfadores de la Liga de Campeones y la Europa League de la pasada temporada.

El PSG había disputado esta competición solo en una ocasión, como campeón de la extinta Recopa de Europa en 1996, pero entonces fue goleado por la Juventus.

El equipo de Luis Enrique sucede en el trono al Real Madrid, que ganó el año pasado al Atalanta y que lidera el palmarés con un total de seis títulos.

El Tottenham no había jugado nunca la Supercopa europea, que vio escaparse de sus manos en el partido que suponía el estreno oficial de su nuevo entrenador, el danés Thomas Frank, con el que los Spurs esperan resurgir tras una temporada en la que apenas fueron decimoséptimos en la liga inglesa.

Desde el inicio del partido quedó claro que el PSG no iba a tener una noche tranquila y que el Tottenham hacía daño con sus contragolpes.

Con el arquero Gianluigi Donnarumma relegado, todas las miradas se dirigían al nuevo arquero del PSG, Lucas Chevalier, especialmente atareado en este partido.

El exguardameta del Lille desvió en el 23 un disparo desde la frontal del brasileño Richarlison pero no pudo evitar el primer gol inglés en el 39, cuando el portugués Palhinha envió al palo y el rechace fue para Van de Ven, que fusiló sin grandes complicaciones el primero de la noche.

En el inicio de la segunda mitad, el Tottenham salió al ataque pese a su ventaja.

Chevalier sacó primero un disparo peligroso de Richarlison (47) pero poco después 'Cuti' Romero remató de cabeza un balón que había sido colgado al área y el arquero del PSG falló, tocando de manera blanda, sin llegar a evitar que el balón terminara dentro de su portería.

Reacción a tiempo

Con el orgullo herido, el PSG inició su Operación Remontada.

En el 66 se anuló por fuera de juego un tanto a Bradley Barcola, pero en la recta final el PSG consiguió la igualdad: Lee Kang-in marcó primero con un disparo cruzado en el 85 y en el 90+4 puso el 2-2 Gonçalo Ramos de cabeza, en el corazón del área, a pase de Ousmane Dembélé.

Sin prórroga, se pasó directamente a la resolución por penales y la parada de Chevalier a Van de Ven y el tiro fuera de Tel terminaron condenando al Tottenham ante un PSG en el que Nuno Mendes firmó el lanzamiento de la victoria.

Después de este duelo en Italia, ambos equipos afrontan el fin de semana el inicio en sus respectivos campeonatos nacionales: el Tottenham recibirá el sábado al Burnley en la primera jornada de la Premier League, mientras que el PSG visitará al Nantes el domingo en el arranque de la Ligue 1.